Klubismus v akci: Opora Sparty odmítla Slavii. Raději se vrací domů

Patnáct let ve sparťanském dresu se jí vrylo pod kůži. Proto Markéta Ringelová, jedna z hlavních tváří českého ženského fotbalu, odmítla nabídku od arcirivala. V zimě mohla zamířit do Slavie, řekla však ne. Místo angažmá v týmu z Ligy mistrů plánuje postrčit rodný Hradec Králové do elitní soutěže.