Fotbal a data: programy i hrana pozornosti. V Anglii mají týmy vědců

Data, informace. Valí se jich na nás spousta ze všech stran. V životě i ve sportu. Co nám přinášejí? Jak se v nich orientovat, abychom se ze všech dostupných údajů nezbláznili? Do tajů fotbalových čísel nás nechají nakouknout Petr Vlachovský, trenér žen 1. FC Slovácko, a datový analytik ženské reprezentace Daniel Franc.

Jak jsem se stal trenérem, datovým analytikem?

PETR VLACHOVSKÝ Narozen: 12. 7. 1983 Trenérská kariéra: 1. FC Slovácko mládež (2008-17), asistent A-týmu (2018), hlavní trenér A- týmu (2018), U19 (2019-21) a ženy (2011-18 a 2022-?), hlavní trenér reprezentace žen U19 (2014-18)



Vlachovský: „Už si nevybavuji, jak to přesně začalo, ale bylo mi šestnáct, když jsem vedl svůj první fotbalový tým. Pocházím z Moravan u Kyjova a má první štace byl místní dorost, kde jsem vedl mé kamarády, moc mě to nadchlo. Od té doby, s malými přestávkami, trénuji 23 let. Když jsem ke konci dorosteneckého období věděl, že to na vrcholový fotbal nebude, začal jsem studovat trenérské licence a taky vysokou školu v Brně. Trenérským milníkem pro mě bylo angažmá ve Slovácku, to se psal rok 2008, působím zde dodnes.“

Franc: „Já jsem se nejdřív věnoval vzdělávání fotbalových trenérů, ale vždycky mě zajímala veškerá data, nejen ve sportu. Baví mě grafy, čísla, propojovat je a hledat v nich souvislosti. Když jsem dostal možnost jít k Jiřímu Skálovi k reprezentačnímu týmu U17 do pozice spíše videotechnika, dalo se poprvé říct, že dělám nějakou datovou analýzu. Pracoval jsem s konkrétními daty, vytvářeli jsme modely, a když pak přišel pan Psotka, hledali jsme cestu, jak náš záměr posunout dál. Dostal jsem možnost jít se ,rýpat‘ v číslech a propojovat to se vzděláváním a dalšími odděleními na FAČRu, což je pro mě perfektní a moc si té příležitosti vážím.“

Jaké technologie využíváme a k čemu přesně slouží?

DANIEL FRANC Narozen: 12. 5. 1992 Kariéra: trenér FK Náchod, MFK Trutnov, FC Hradec Králové a FK Pardubice, lektor trenérských licencí, datový analytik mládežnických reprezentací a národního týmu žen ČR (2022-?)



Franc: „Tím, že ještě spoustu moderních technologií nepoužíváme, máme značné rezervy, ale jsme na začátku naší cesty, takže vše má svůj vývoj. Nejdřív se musíme naučit pracovat na maximum s tím, co máme, a následně na to navazovat. U reprezentačních výběrů používáme kamery na videozáznamy a díky nim získáváme data. Nyní hledáme variantu chytrých kamer, které nám jednoznačně pomohou. Používáme firmu Wyscout, dříve InStat a spolu s tím i systém XPS, který nám generuje velké množství dat. Snažíme se získaná data přiřadit k výkonu, který vidíme, a hledat souvislosti, kde se nám daří a nedaří dávat do kontextu data jednotlivých hráčů. Sami si vytváříme data z XPS a data od externích firem nám dokreslují naše vnímání, kde zaostáváme, nebo naopak kde získáváme oproti soupeřům. Nyní pro nás jsou data důležitá také při tvorbě koncepce a stanou se, v tomto ohledu, důležitou zpětnou vazbou. Během tréninku používáme také dron, který nám dává hodně možností při sledování a analýze. Tréninková videa pak rozebíráme v realizačním týmu. Perfektní je, že jak tréninky, tak různá data mají k dispozici také hráčky i hráči v XPS a můžeme s nimi dále pracovat.“

Vlachovský: „Na Slovácku je ženský tým poloprofesionální, hráčky chodí normálně do práce nebo studují. Dlouhodobě využíváme systém XPS, který je pro nás modlou. Kromě základní agendy nabízí tento software možnost sledovat připravenost hráček na tréninkovou jednotku a odezvu jejich organismu na zátěž na základě subjektivních pocitů. Nově máme k dispozici - pouze vybrané hráčky, celkem osm dívek - GPS systém Catapult. S kondičním trenérem Ríšou Vaďurou jsme s tímto systémem pracovali v dorostenecké kategorii a víme, co chceme následující měsíce odsledovat a změřit. Další významnou pomůckou je pro nás automatizovaný kamerový systém Veo, který nám monitoruje tréninkové jednotky. Hráčky pak mají přístup k videu z tréninku nebo z utkání. Kamera funguje automaticky, na začátku zapnete, na konci vypnete, o nic více není třeba se starat. Kondiční trenér používá různé aplikace na flexibilitu a silové schopnosti, které má v iPadu. Častokrát využíváme i fotobuňky, abychom ověřili zlepšení v oblasti rychlosti.“

Která data z GPS jsou pro nás nejužitečnější?



Vlachovský: „Během utkání sleduje kondiční trenér více ukazatelů (např. srdeční frekvence, metráž, akcelerace), klíčový je pro nás ukazatel intenzity dané hráčky. Ve druhé půli může právě intenzita klesat a to může být důvod ke střídání a poslání čerstvé hráčky do hry. Po zápase si data vyhodnotíme. Z dlouhodobého hlediska pozorujeme, zda hráčky dokážou