Byl před Holešem i Ševčíkem, ale… Nezabejčil jsem se, vzpomíná Nerad

Jaké pro vás tehdy bylo skončit v anketě deníku Sport tak vysoko?

„Byl to jeden z prvních ročníků ankety, samozřejmě to v té době potěšilo každého, protože dřív mládežnický fotbal nebyl tak medializovaný jako třeba teď. Když se člověk v nějakých osmnácti objevil v novinách, samozřejmě si to vystřihoval. I babička to měla vylepeno (úsměv). Samozřejmě jsem byl rád, být ve společnosti takových jmen. Už tehdy byli kluci celkem na očích. Ale vidíme sami, že to někdo dotáhl dál a někdo naopak vyhořel.“

A jak byste se popsal vy sám?

„Je to složitější téma na delší povídání. Tehdy jsem začal nastupovat v lize za Bohemku, všechno se zdálo jako výborné načasování, dostal jsem příležitost, kterou jsem využil. Shodou okolností jsem udělal pár horších rozhodnutí. Co si budeme povídat, moje nátura zase nebyla taková. Jakmile jsem se dostal do nějaké větší konfrontace, těžší pozice nebo konkurence, nebyl jsem typ, který by se zabejčil a začal tomu dávat daleko víc. Naopak jsem byl bohužel typ, který byl kolikrát třeba i uražený a nebylo to se mnou úplně jednoduché.“

Jak jste si to v té době vyhodnocoval?

„Řeknu na rovinu, že jsem se sám považoval, i vlastně okolí, za jednoho z nejlepších hráčů ročníků, vyhrál jsem spoustu ocenění. Myslím, že v tu chvíli na mě dolehlo, že jsem si myslel, že taková lehká cesta bude pokračovat dál. Kluci, před kterými jsem výkonnostně byl, mě doháněli, až mě předehnali, a myslím, že jsem to tehdy prostě nezvládl. Ať už v hlavě nebo výkonnostně, abych tomu začal dávat daleko víc a soustředil se pouze na fotbal.“

Jak to bylo u vás tehdy v tomto ohledu?

„Tak všeobecně se o mě ví, že mám rád zábavu i mimo hřiště, takže nějaké večírky proběhly (úsměv). Samozřejmě je to na výkonnosti vidět. Což vygradovalo i do některých situací. Ale nebylo to jen tím, byla tam i špatná rozhodnutí, někteří nešťastní trenéři, kteří mě třeba potom potkali. Ale to už je minulost, na to se nedá vymlouvat.“

Jak Petr Nerad dospěl k rozhodnutí skončit?

Co mu řekl Martin Svědík a proč hráči jeho typu vymírají?

Ubíjí český fotbal technické typy hráčů?

A jaký je konec kariéry v brzkém věku pro hráče skok do neznáma?

Pusťte si celý rozhovor v Dloubáku - ve videu i v podcastu!

