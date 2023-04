Bez kapitánky i hvězdy. Fotbalistky čeká příprava na start Ligy národů

Češky pokračují v přípravách na start Ligy národů, která začne na podzim letošního roku. Národní tým tak využívá přípravné období naplno, po únorovém turnaji v Austrálii se nyní fotbalistky představí i na domácí půdě.

Ve čtvrtek 6. dubna totiž ženy vyzvou v Chomutově od 20:30 dalšího účastníka letního mistrovství světa Maroko. Následně se reprezentantky představí v úterý 11. dubna od 19:15 ve Vídeňském Novém Městě proti domácímu Rakousku.

„Maroko pro nás bude samozřejmě trochu exotický soupeř a konfrontace s jiným stylem. Určitě to pro nás bude dobrá prověrka, protože kostra týmu Maroka hraje v Evropě. Mám radost z toho, že se nám postupně uzdravují hráčky, které s námi nemohly být v Austrálii. Naopak mě moc mrzí zranění kapitánky Petry Bertholdové. Bude nám moc chybět,“ řekl na začátku srazu trenér Karel Rada.

„Maroko jede na mistrovství světa a Rakušanky odehrály dobré EURO a celkově mají hráčky, které hrají v zahraničních klubech. Určitě nás nečeká nic lehkého, oba soupeři budou zcela odlišní, což bude i pro nás dobrá zkouška. Máme tady nové holky, takže doufám, že to pojmou jako příležitost se ukázat a já osobně se na obě utkání velmi těším,“ popsala záložnice Klára Cahynová hrající za španělský klub FC Sevilla.

Trenér Karel Rada musel udělat těsně před startem srazu několik změn v nominaci. S týmem není již zmiňovaná kapitánka Petra Bertholdová, která si poranila koleno v závěru ligového derby. Omluvenka přišla i z madridského Atlétika, za který hraje fotbalistka roku Andrea Stašková. Šanci tak dostane další nováček, ze Slovácka byla povolána útočnice Žufánková. Původní nominaci doplnilo také sparťanské trio Dlasková, Polcarová, Stárová.

„Na jednu stranu je to pro mě hrozné, rázem jsem v týmu nejstarší. Musím říct, že mě moc mrzí zranění Petry Bertholdové, což pro nás bude velká ztráta, jak na hřišti, tak i mimo něj. Na druhou stranu je to příležitost pro mladé holky, posbírat nějaké zkušenosti, abychom se připravily co nejlépe na podzimní ostré zápasy a nastoupily v co nejsilnější sestavě,“ doplnila Klára Cahynová.