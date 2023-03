Američanky ze Sparty o šoku v Česku: Sen v kariéře? Nejdřív sundat Slavii

Jedna je první, druhá zatím poslední ze sparťanského kvarteta Američanek. I když Američanek… Brankářka Sydney Schneiderová (23) už pár let reprezentuje Jamajku, odkud pochází její dědeček, dokonce si za ni zahrála na mistrovství světa. V Praze je teprve pár týdnů, rovnou ale putovala do brány a v neděli ji čeká první derby. To kreativní ofenzivní hráčce Lauren Changové (23) už Praha za rok přirostla k srdci. A rivala, proti kterému v říjnu skórovala, chce v neděli, jak říká, sundat. V derby chtějí sparťanky trhnout český rekord v návštěvnosti.

Jak se na derby těšíte?

Changová: „Derby je na fotbale v Česku to nejlepší! Je to obrovský souboj. I když chceme Slavii totálně sundat, dostaneme ze sebe vždy na obou stranách to nejlepší. Chceme hrát co nejlíp, jak to jde, je to fakt velká zábava hrát na té nejvyšší úrovni.“

Schneiderová: „Ježiš, já se neskutečně těším! Bude to fakt vypjatá atmosféra, plné tribuny, to mám hrozně ráda.“

Changová: „Když jsme hráli na Letné zápas Ligy mistrů proti AS Řím, bylo to úžasné. Na utkání bylo něco málo pod 2000 fanoušků, ale i tak za námi stáli, dali nám obrovskou energii, takže jsme měli nad AS Řím většinu zápasu převahu. Mít takovou podporu dělá neskutečný rozdíl.“

Sparta chce v neděli trhnout divácký rekord. Před jakým největším publikem jste kdy hrály?

Changová: „Pro mě to bylo derby na mé vysoké škole proti našemu rivalovi. Stadion byl vyprodaný, měl kapacitu zhruba 6500 diváků, takže zhruba tolik, co je dosavadní český rekord. Lidi dokonce stáli za plotem, protože už se nedostali dovnitř.“

Schneiderová: „Pro mě to musel být některý zápas na MS. Mohlo tam být okolo 20 tisíc diváků.“

Sydney, ač jste se narodila a vyrůstala v USA, reprezentujete Jamajku. Jaká je to pro vás zkušenost?

Schneiderová: „Senzační. Nejdřív jsem byla samozřejmě strašně nervózní, ale teď tam zbožňuji jezdit. Mám ráda holky, celý tým a celý ten zážitek. Náš bývalý trenér nám říkal něco, o čem často přemýšlím. Týkalo se to hráček přímo z Jamajky a i fotbalistek, které bydlí v zahraničí. Zasáhlo mě, když řekl, že po celém světě je možná i víc Jamajčanů než přímo v Jamajce a nemohli jsme ovlivnit to, kam odešli naši rodiče či prarodiče. Můj život mohl být úplně jiný, kdybych se nenarodila v USA, ale líbilo se mi, že nás všechny vnímal jako jednu kulturu a jednu rodinu.“

Jaké byly vůbec vaše první dojmy z Česka?

Changová: „Když jsem loni v lednu poprvé přiletěla do Prahy, byla strašná zima, tma a měla jsem nejdřív trochu strach. Jsem z jihu USA, kde je hodně teplo. Hlavně mi naháněly strach paní v supermarketech, protože jsem byla hloupá a ukazovala jsem pořád něco na mobilu na překladači. A na to mi říkaly, ať jim uhnu a dávám pozor. A já se pořád jenom omlouvala.“

Je to pořád vaše nejděsivější zkušenost?

Changová: „To jo, pořád. Ještě se jich pořád trochu bojím (smích). Ale už rozumím česky víc.“

Schneiderová: „To já jsem v pohodě. (smích)“

Changová: „Ale ty jsi hrozně vysoká. Já mám asi stejně centimetrů, co ony, tak je to něco jiného.“

Bylo pro vás Česko kulturní šok?

Schneiderová: „Mám pocit, že strašně moc věcí je jiných. Třeba doprava. Nikdy předtím jsem nejela MHD, všude jen autem. Ale tady mi to přijde v hromadné dopravě mnohem hezčí. Stihnete toho daleko víc.“

Changová: „Já neustále používám aplikace Lítačky a IDOS. Pořád se koukám na busy, kamkoliv jedu. Bez toho bych tu nepřežila. A Google Translate je skvělý! Zkoušela jsem chvíli Duolingo, ale to bylo hrozné. Naučilo mě to jen říkat věci jako ‚velký strom, malý strom‘ (říká česky a zasměje se).“

Jak se vám líbí v Praze, máte tu oblíbená místa?

Schneiderová: „Celkově miluju kavárenskou kulturu v Praze. Je tu strašně moc příjemných míst. A teď jsme byli v tom velkém parku na Letné, jak se vlastně jmenuje?“

Changová: „Stromovka. A i já miluju objevovat Prahu skrze kavárny a restaurace. Některé jsou trochu dál, ale aspoň je to dobrá výmluva, proč jít někam na nové místo. Doslova pořád někam chodíme, já si poslouchám svoje podcasty, dám si sluchátka do uší a jdu na procházku. A to je super.“

Chybí vám něco z USA?

Changová: „Dobré mexické jídlo! Byla jsem všude možně, jsou tu fajn restaurace, ale chce to ještě víc (smích). Miluju pálivé jidlo a myslím, že Češi moc ne. Obvykle se musím ptát, jestli mají něco extra pálivého. Pro nás v Americe je to normální množství.“

Schneiderová: „To mně chybí mleté krůtí maso. Jsem jeho velká fanynka a nemůžu ho nikde najít.“

Sydney ještě zpátky v USA nebyla, ale říkají vám, Lauren, kamarádi, jestli jste se nějak změnila?

Changová: „Mám kamarády, podle kterých se dost změnil můj přízvuk. Normálně mluvím o dost rychleji, tady musím zpomalit a rozdělovat věty. Někdy se mi kamarádi diví, proč mluvím takhle i před nimi (smích). A už mám taky jiný přízvuk, středoevropský! Jsem tu hrozně dlouho (smích).“

Jaké pro vás bylo přijít z USA do Česka po fotbalové stránce?

Schneiderová: „Řekla bych, že je to tu jiné než v USA. Hráčky jsou prostě o dost techničtější, celkově víc držíme balon, není to tak atletické a přímočaré a to mě baví. Jsem víc zapojená do hry. Když držíme míč, jsem toho součástí, i když se do hry nedostávám tolik jako ostatní. Vždycky když ke mně dorazí balon, říkám si jé, super, dejte mi míč (smích).“

Changová: „Řeklo by se, že je to obrovský rozdíl, ale upřímně si na to člověk rychle zvykne. Obě jsme chodily na velké univerzity, které měly spoustu peněz, naše tělocvičny jsou obrovské, ale to je zkrátka Amerika, všechno je tam enormní. Tady to prostě není potřeba a zvyknete si opravdu rychle.“

Schneiderová: „Souhlasím, řekla bych totéž. Brzo si uvědomíte, jak je to…“

Changová: „Absurdní!“

Schneiderová: „Jo, u nás v Americe máme prostě spoustu věcí, které nejsou potřeba. Je fajn je mít, ale obejdeme se bez nich, vůbec nás neovlivní ve hře. Okamžitě jsem si všimla, jak je tu méně personálu. V Americe máte strašně moc lidí, kteří vám přemístí branky. Pak je zase někdo, kdo vždycky podává míče i na tréninku. Měli jsme lidi, kteří se nám starali o všechny dresy.“

Changová: „Je to až přehnané, bylo toho moc.“

Schneiderová: „Ano. Je fajn to mít, na druhou stranu je taky dobré vědět, že si rozhodně umíme přemístit bránu nebo se postarat o dresy (úsměv).“

Lauren, vy jste velmi otevřená ohledně práv LGBTQ+ komunity, zúčastnila jste se i během Prague Pride panelu s expaty. Jak jste v tomto kontextu vnímala coming out Jakuba Jankta?

Changová: „To bylo něco úžasného. Pár přátel z USA mi v tu chvíli napsalo, jestli hraju právě tady ve Spartě a posílali mi jeho příspěvek na instagramu. A já pak byla neskutečně pyšná nosit na hrudi znak Sparty. Je to velká věc, protože najednou vidíte, že je to prostě v pohodě. Musel mít fakt obrovskou odvahu na to, aby byl první. Takže je to obdivuhodné a jsem hrozně šťastná, že Sparta je místo, kde cítil, že něco takového mohl udělat. Nastavil příklad celému světu.“

Měla jste s ním už možnost mluvit?

Changová: „Ne, ale chodím na zápasy, takže možná na něj příště zavolám, jestli by si nechtěl zajít na kafe a popovídat si. (úsměv)“

Uživíte se vlastně fotbalem a jaké máte kariérní sny?

Changová: „Jsme obě plně profesionální hráčky, ale máme hodně volného času, takže se ho snažíme naplnit různými způsoby. A sen? Porazit v neděli Slavii. Tím začněme a pak se můžeme bavit dál.“

Takže zápas od zápasu.

Changová: „Ano, přesně!“

Tabulka první ženské ligy

Zápasy Výhry Remízy Prohry Skóre Body 1. Slavia 13 11 1 1 76:9 34 2. Sparta 13 10 3 0 51:8 33 3. Slovácko 13 7 3 3 34:22 24 4. Liberec 13 7 2 4 27:15 23 5. Plzeň 13 4 2 7 20:29 14 6. Brno 13 3 0 10 13:41 9 7. Dukla 13 2 2 9 9:45 8 8. Baník Ostrava 13 1 1 11 5:66 4

