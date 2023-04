Čech má nové angažmá, znovu se sešel s Mourinhem. V radě i další legendy

Mistři Evropy do 21 let z roku 2002 - Tomáš Hübschman, Petr Čech a Štěpán Vachoušek • Pavel Mazáč / Sport

Česká diplomacie se prosazuje. Alespoň ta fotbalová. Poté, co byl předseda FAČR Petr Fousek jako první tuzemský zástupce po jednadvaceti letech zvolen do výkonného výboru Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), dočkal se uznání bývalý brankář Petr Čech. Byl totiž vybrán mezi čtyřiadvacet osobností, které tvoří nově vzniklý Football Board neboli Fotbalovou radu UEFA.

Nově vzniklá rada se poprvé sešla v pondělí a čtyřicetiletý exreprezentant se v ní znovu bude potkávat se svým trenérem z Chelsea Josém Mourinhem, jeho kolegou Carlo Ancelottim, ale také legendami Zinedinem Zidanem, Luísem Figem, Paolem Maldinim nebo Michaelem Laudrupem. „Je to úspěch pro český fotbal, že tam má svého zástupce. Každý z členů má za sebou špičkovou hráčskou nebo trenérskou kariéru,“ říká Fousek.

Fotbalová rada se má věnovat všem podstatným tématům spojeným s fotbalem a nabídnout nezávislý hlas šéfům UEFA, kteří nový panel schválili na posledním zasedání v Lisabonu zkraje dubna. Pod vedením technického ředitele Unie Zvonimira Bobana se bude vyjadřovat k pravidlům, rozhodčím, VAR, termínové listině, rozvoji elitní mládeže, ale i lékařské péči o hráče.

„UEFA je potěšena, že právě ti, kteří svým talentem a filozofií v průběhu desetiletí utvářeli historii této hry, se znovu sešli k naplnění našeho společného cíle – chránit fotbal a jeho základní hodnoty,“ prohlásil prezident UEFA Aleksander Čeferin.

„Od UEFA je moudré snažit se diskutovat s lidmi, čím by chtěli fotbal obohatit, co by navrhovali. Je dobré si je vyslechnout,“ tvrdí Fousek. Ten se chce s Čechem, jenž do loňského června působil jako poradce sportovního a technického úseku Chelsea, úzce spolupracovat. „Jsem s ním v kontaktu, abychom dokázali zkoordinovat naše působení v UEFA a přenést některé věci do českého fotbalu,“ dodává.

I když jde „jen“ o poradní orgán, bráno podle jmen je Fotbalová rada UEFA All-star týmem. Její členové byli vybíráni na základě mimořádných klubových nebo reprezentačních úspěchů, mezinárodní pověsti a rozsáhlých zkušeností. Čech je vedle bývalého útočníka Predraga Mijatoviče, nyní sportovního ředitele madridského Realu, jediným zástupcem zemí střední a východní Evropy. Po třech zástupcích mají v radě Itálie, Německo, Španělsko a Francie, dva Anglie a Portugalsko. Nechybí ani Argentinec Javier Zanetti, s evropským fotbalem dlouhodobě spjatý.

Členové fotbalové rady UEFA: