Canal+ usiluje o českou ligu, extraliga je ze hry: U hokeje nebyla diskuze

Audiovizuální práva na první fotbalovou ligu od února 2014 drží společnost Pragosport, s níž Ligová fotbalová asociace (LFA) dvakrát prodloužila smlouvu. Aktuální kontrakt vyprší na konci příštího ročníku, tedy 30. června 2024. Podle médií Pragosport platí za práva ročně zhruba 150 milionů korun. Očekává se, že cena za práva se v chystaném tendru výrazně zvýší.

Canal+ podle Řeháčka ještě není jistým účastníkem tendru. „My se teď aktivně účastníme neformálních diskusí s LFA a kluby a náš zájem tam je. Ale hodně záleží, jak ten tendr bude vypadat,“ řekl Řeháček ČTK.

Pokud bude klást váhu na jasná kreativní kritéria, společnost účast zváží. „Pokud uvidíme, že není žádná šance, nebo to není myšleno vážně v našem směru, tak se rozhodneme do toho nejít,“ vysvětlil.

Na rozdíl od výběrového řízení na práva na hokejovou extraligu má ale z fotbalového tendru dobrý pocit. „Je to skutečně diskuse. U hokeje to diskuse nebyla. To byla diskuse ve stylu, že jsme zjistili, že tendr už je nějakou dobu otevřen, nebyli jsme ani informováni, naskočili jsme, vstřícnost byla blízká nule,“ řekl Řeháček. Fotbalové prostředí chápe Canal+ jako alternativního zájemce a tendr bude znamenat reálnou možnost získat pro soutěž víc peněz, míní.

Společnost coby prostředník dále přeprodává práva O2 TV. Podle dřívějších informací deníku Sport se tendru zúčastní O2 TV, možná ve spojení s Nova Sport. Obě televize mají stejného vlastníka, investiční skupinu PPF. Do tendru by se měla zapojit i Česká televize (ČT), zájem ohlásila mediální skupina A11.

Canal+ by byl podle Řeháčka schopný technicky vysílání zajistit. „Měli bychom případně deset, jedenáct měsíců na přípravu, což je komfortní a dostatečné,“ uvedl. Vysílatel by mohl počítat s podporou a know-how z Polska či Francie. „Není to věc, do které bychom se jako skupina pouštěli z nuly,“ řekl.

Připomněl, že Canal+ má práva například na polskou fotbalovou ligu, kdy kontrakt loni prodloužil na další čtyři roky za rekordních 1,3 miliardy polských zlotých (přes 6,6 miliardy korun).

Do výběrového řízení na hokejovou extraligu na sezony 2023/24 až 2027/28 se původně Canal+ přihlásil vedle ČT a O2 TV. „Již to není ve hře vůbec,“ řekl Řeháček. Jeho společnost se podle něj rozhodla nepokračovat do druhé fáze výběru. „Po nějakých interních diskuzích, podrobném počítání a zvažování všech pro a proti jsme se rozhodli pro tentokrát neúčastnit,“ doplnil.

V Česku a na Slovensku získal Canal+ na tři sezony počínaje aktuálním ročníkem práva na vysílání fotbalové Premier League. „Když se díváte přísně na nějakou návratnost investice, po prvním roce nejsme samozřejmě v plusu. Ale věříme tomu jako dlouhodobému projektu,“ řekl Řeháček.

Canal+ podle něj navíc neplánuje vysílat jen Premier League. „Na konci té cesty by měla být nabídka nějaké sady významnějších sportů tak, abychom byli relevantní pro většinového diváka,“ řekl. Konkrétní zatím být nemůže. „Nic dnes není podepsáno. Ale když se podíváte, jaké jsou dnes nejsledovanější sporty nebo nejsledovanější soutěže, tak je to první dvacítka, co nás zajímá,“ řekl.