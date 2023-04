Spory a praktiky na Plzeňsku. Jindra: Berbrovo vidění je zvrhlé. Vrací se...

Devítičlenná vláda nad západočeským fotbalem má zcela rozdílný pohled na věc. Nervózní atmosféra se projevila i na březnové valné hromadě, kterou v roli hosta sledoval také předseda FAČR Petr Fousek. Nabídl, že pomůže urovnat spory mezi předsedou Martinem Drobným a Alešem Jindrou. „Drobný je skutečný pohrobek Romana Berbra,“ říká Jindra a vysvětluje, co se mu na fungování svazu nelíbí.

Co ukázal začátek soudu s Romanem Berbrem a dalšími obviněnými?

„Pro mě je zásadní jeho nastavení jako člověka. Je to až taková zvrhlost, vnímá to tak, že všechno bylo v pořádku a takhle se fotbal má dělat. Jsem přesvědčený o tom, že on tomu sám věří, že to dělal správně. Poznal jsem i u jiných funkcionářů v našem fotbale, že to takhle vnímají a takhle to berou. Mají svou optiku, své vidění a je to naprosto zvrhlé. To, co vypovídá, z velké části pravda není, z velké části je to upravené tou jeho optikou.“

Snaží se tím obhajovat své jednání?

„Podává to tak, že fotbalu soudci ani vyšetřovatelé nerozumí a jeho verze je správná, že se to takhle dělat musí, že se musí fotbal tímhle způsobem ovlivňovat. Bohužel tenhle člověk ovlivnil generace lidí, funkcionářů, především rozhodčích i hráčů. Měl obrovský vliv a moc. Takový způsob jednání se dostal do všech sfér fotbalu, do všech pater. Nejhorší je, že se s tím seznámili i dorostenci a žáci. Tahle generace teprve dorůstá, ale už se s tím ve fotbale setkala. Tohle je nevratné a jsou to obrovské škody, které byly napáchány.“

Vstoupil jste do funkcionářské role právě proto, že jste tyhle metody chtěl vymýtit?

„Přesně tak. Romana Berbra jsem zažil i jako rozhodčího. Pískat uměl, ale když chtěl, pískal tak, jak potřeboval. Je všeobecně známo, jak se choval ke hráčům i funkcionářům. Samozřejmě to nebyl jediný důvod. Ale když vypukla Berbrova aféra, pochopil jsem, že je to jedinečná šance, jak by to celé fotbalové hnutí mohlo napravit a jít jinou cestou.“

Jak je těžké rozmotat jeho mocenskou strukturu, kterou za dlouhá léta ve fotbale pečlivě budoval, zvlášť na Plzeňsku, kde měl takřka neomezenou moc?

„Především jde o rozhodčí. Samozřejmě se nelze zbavit všech rozhodčích, nelze potrestat úplně všechny, kteří fungovali v Berbrově éře. Systém byl velmi