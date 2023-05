Odveta za Hillsborough a loučení. Žižkov přivítá střet hvězd s Angličany

Chystá se odveta. A taky velké loučení s kariérou. Daniel Pudil, bývalý obránce reprezentace, Slavie, Watfordu nebo Sheffieldu Wednesday, dal dohromady velkou akci. Tuto sobotu na Viktorii Žižkov, za kterou nastupoval naposledy, vyběhne výběr osobností Real Top Praha právě proti legendám Sheffieldu. Tento zápas se odehrál poprvé před rokem na Hillsborough a skončil 5:5, nyní na Žižkově proběhne repete. I za příležitosti Pudilova loučení. „Kluci ze Sheffieldu hned po prvním zápase říkali, že by to rádi otočili, že by přijeli do Prahy na české pivo,“ usmívá se Pudil, jeden z hlavních organizátorů akce.

Jak rychle se to povedlo dát dohromady?

„Začalo to zápasem v Sheffieldu díky tomu, že manažer Realu Top Saša Smita chtěl udělat první zahraniční cestu týmu, zahrát si někde venku. Volal, že nejlepší to bude přese mě na Sheffieldu tím, že tam mám konexe, dlouho jsem tam hrál a doteď tam pořád pracuju.“

Co tam děláte?

„Pro Sheffield Wednesday Community Programme. Studenti jsou tam od rána od devíti do půl třetí do odpoledne a já tam od tří do pěti chodím trénovat.“

Co se tam studuje?

„Na trenéra, rozhodčího, různě zaměřené… Můžou si vybrat, já tam dělám různé kempy pro klub. Tím, že první zápas před rokem se tam hodně povedl, přišlo kolem třech a půl tisíce lidí, všichni byli spokojení, tak se Angláni chtěli hned podívat do Prahy. Přiletěli jsme den před zápasem, na večeři bylo 300 lidí, vydražily se dresy, takže to pomohlo i charitě.“

Takže hned po remíze 5:5 se začala řešit odveta?

„Jo, kluci hned říkali, že by rádi přijeli, že by to otočili. Rychle jsem sehnal sponzora, který jim zaplatí cestu, letenky a hotel, začalo se to řešit. V pohodě klapnul i stadion tím, že jsem poslední sezonu hrál na Žižkově, tak jsme to doladili s Milanem Richtrem. Už Viktorka mi chtěla udělat rozlučku s kariérou, ale nebyl na to čas, já skončil a hned jsem odletěl zpátky do Anglie…“

Takže až teď.

„Jo, hezky se to s tím vším spojí, bude rozlučka, odveta a doufejme, že to přitáhne lidi. Snad to dobře dopadne. Přece jen v Anglii lidi fotbal milují, tak doufám, že se chytnou i tady, že klukům, co přiletí z Anglie, udělají hezkou kulisu.“

Bývalí spoluhráči ze Sheffieldu si na to potrpí, co?

„Jasně, ale hlavně se těší, až dají české pivo.“ (smích)

Co jiného…

„Hlavně proto to tak organizovali, pár kluků se tam poslední tři měsíce už vyloženě nemůže dočkat. (smích) Že si tu daj pivo za libru, z toho jsou hotoví. U nich je to samozřejmě daleko dražší. Ale vážně, nebyla sranda sehnat na všechno sponzory, pomohlo mi pár kamarádů, prodávala se i místa v týmu jako na první zápas, aby to splnilo i ten charitativní účel.“

Jak?

„U prvního utkání jsme nechali čtyři, nebo pět míst v Realu Top volných, jedno stálo tisíc liber, takže kdo si to zaplatil, mohl být v šatně a na hřišti s Honzou Kollerem, Tomášem Ujfalušim a ostatními osobnostmi, pak se to dá na charitu. Teď to taky děláme. V Sheffieldu to mělo krásnou kulturu, rád bych, aby to zafungovalo i tady a pak bychom to mohli dělat klidně jednou za dva tři roky pravidelně.“

Jak nákladná celá akce je?

„Na jednoho to může být kolem sedmi a půl tisíce liber. To máš transport na letiště a na hotel asi čtyřikrát, letenky, hotel, docela stres. Ale věřím, že to bude stát za to, lístek je za stovku, tak snad si lidi najdou cestu. Bude spousta kluků, Honza Koller, Vláďa Šmicer, Tomáš Ujfaluši, Honza Rajnoch, David Lafata, Patrik Ježek, hokejisti Pinc, Tlustý, Pavelec… Nechci na nikoho zapomenout. A pak si dáme večeři a drink do pozdních hodin, na to se taky těšíme.“ (smích)

Ten první zápas skončil 5:5, aktéři vzpomínali, že to na hřišti docela lítalo. Má se čekat něco podobného?

„Až moc to lítalo… (smích) Chvílemi bylo znát, že Angláni opravdu nechtějí prohrát, my vedli 2:0, takže začali být malinko vytočení a nelíbilo se jim to, navíc Bobymu Zlámalovi v bráně nemohli dát dlouho gól, tak do toho začali šlapat. (smích) Tentokrát by to mohlo být trochu jiné, ať padají góly, je sranda. Zkusím s klukama domluvit, ať se trošku zklidní, poletím s nimi z Lutonu, tak na to budu mít klid a čas jim to vysvětlit. (smích) Abychom pak šli do hospůdky všichni vcelku.“