Pudil o aroganci v Anglii: Dány nebrali za soupeře. Penalta nikoho nezajímá

Anglie je po 55 letech ve finále velkého turnaje. Jaké jsou na Ostrovech reakce?

„Chtěli hrát finále ve Wembley, což se jim povedlo. Panuje obrovská spokojenost. Bohužel jsem teď v karanténě, protože se nám nakazila dcerka, takže jsem nemohl být venku s přáteli. Nejsem tolik v centru dění, ale sledoval jsem po utkání sociální sítě a lidé bouřlivě oslavují. I já jsem jim přál. Jen mě mrzí, že o postupu rozhodla (ne)penalta.“

Michael Owen o ni na Twitter dokonce napsal: ‚Možná nebyla, ale koho to zajímá!‘ Tento názor se objevuje častěji?

„Je to tak. Lidi to opravdu nezajímá. Postoupili do finále a jakým způsobem se tam dostali, už nikdo neřeší.“

Nikdo nemá špetku sebereflexe?

„Já se na to dívám z více stran. Pro mě byla Anglie lepším týmem téměř celý zápas, dominovala, měla šance a určitě si zasloužila postoupit. Nicméně i já si říkal, že penalta na Sterlinga byla hodně přísná. Podle mě ji rozhodčí pískat nemusel. Nevím, jak do toho zasáhl VAR – sudí se ani nešel podívat a ponechal svůj původní verdikt. Paradoxní je, že pak tam také byl další sporný zákrok na Kanea, což za mě byla větší penalta a rozhodčí to přešli.“

Před zápasem britská média dávala najevo, že do finále půjde Anglie. S Dány téměř nepočítala. Až to dělá dojem, jako by byl Albion nezranitelný.

„Rozhodně, protože v jejich očích vyfasovali v semifinále lehkého soupeře a hned si mysleli, že jdou automaticky dál. V podstatě už před čtvrtfinále Česko-Dánsko se Angličané viděli ve finále. Vůbec nebrali v potaz, že by mohli s jedním z dvojice týmů zaváhat. Navíc když většinu zápasů hráli doma ve Wembley před vlastními fanoušky. To byla obrovská výhoda, která jim pomohla.“

Proč fanoušci pískají při hymnách soupeře?

„Zaregistroval jsem to, ale přiznám se, že vůbec netuším, proč to dělají. Všiml jsem si, že spousta lidí je za to na sociálních sítích zavrhla a ve finále budou raději fandit Itálii. Odráží se v tom zdejší mentalita. Angličané si jdou za svým cílem a co se děje kolem nich, je jim ukradené.“

Nemohou s tímto přístupem před posledním krokem narazit?

„Říkám si to samé. Bojím se, aby je nepostihla karma, protože se toho stalo celkem dost. Dosud jim šlo vše na ruku, ale nebude to trvat věčně. Vše se jim může vrátit v opačné formě, což by zrovna ve finále bylo velmi hořké. Navíc Itálie bude jejich asi nejtěžší soupeř. Budou to mít velmi složité.“