Valná hromada: hádky, zmrzlina za sklem i jednání se Spartou o stadionu

Byl to dlouhý bod jednání a skončí vlastně až za rok. Valná hromada, přesněji její česká komora, totiž neschválila návrh výkonného výboru na způsob rozdělení navýšených členských příspěvků. O jediný hlas, vyrovnaný poměr hlasů 54:54 nestačil.

Vzápětí vystoupil Milan Polák z domažlického OFS a ironicky prohlásil: „Děkujeme vám, budeme si to muset na okresech zdůvodňovat znovu.“

Mířil tím na ty delegáty, kteří nehlasovali pro návrh výkonného výboru. Prakticky to znamená následující:

1. Členské příspěvky se navyšují na 400 korun za osobu a rok, v případě dětí a seniorů na 200 korun.

2. Polovinu z vybrané částky může volně využít výkonný výbor na správu asociace.

A to je právě všechno. Druhá polovina peněz – což je ta, která by měla mířit do krajů, okresů a klubů – zůstane ležet na účtu asociace a nikdo na ně nesmí sáhnout až do příští valné hromady, která jako jediná může rozhodnout o přerozdělení.

Pro úplnost, nejsou to jediné, ani ty největší peníze, které míří dolů do fotbalu. Větší část plyne ze státních dotací. I tak se ale bavíme o nějakých padesáti milionech korun.

Výkonný výbor navrhoval z této sumy 50 % pro kluby OFS, 25 % na mládežnické a vzdělávací programy FAČR, 10 % pro kluby Řídící komise Čechy a Morava, 5 % na finanční podporu klubů KFS.

Jenže narazil na politickou nejednost české komory. Už v průběhu valné hromady bylo jasné, že zástupci Fevoluce jsou v mnoha bodech nastaveni proti, v otázce distribuce členských příspěvků se odpor jenom posílil.

Aktivní byl především Milan Kratina, silný hráč a sponzor Fevoluce. „Navrhuju, že vybrané členské příspěvky nebudou využity, než nejbližší valná hromada rozhodne o způsobu využití. Jedná se v podstatě jenom o zmrazení na nějaké dva měsíce, dříve stejně k distribuci nedochází,“ dal protinávrh.

Podpořil ho i Dušan Svoboda. „Odsouhlasme zvýšení a pojďme diskutovat rozdělení. Pojďme tomu dát ještě trochu času.“

Místopředseda za Čechy Jan Richter naopak žádal českou komoru, aby návrh výboru přijala. K němu se přidali i dva moravští delegáti. „Zamyslete se, chcete zmrazit peníze pro okresy, které je nejvíce potřebují,“ vyzýval Karel Kula za Moravskoslezský KFS.

A František Hubáček, předseda Zlínského KFS, v nadsázce vyzval k odvolání výkonného výboru. Myslel to však právě naopak, protože měl za přirozené, že právě výbor má mít pravomoc o věci rozhodnout. „Od toho tam sedí, aby to rozhodli. Za rok tu budeme sedět a budeme v úplně stejné debatě. Vy si myslíte, že to bude za rok jinak? Nebude. Stejné to bude,“ prohlásil.

A pak se hlasovalo. Protinávrh Milana Kratiny na zmrazení byl odmítnut. Jenže protože remízou skončilo i hlasování o návrhu výkonného výboru, tak vlastně došlo na – zmrazení.

Kratina a s ním Fevoluce prohráli, jenže vyhráli.

„Je to, jako bychom lízali zmrzlinu za sklem. Máme peníze, ale nemůžeme na ně,“ komentoval to člen výkonného výboru Vladimír Kristýn.

Nespokojený byl i předseda Petr Fousek. „Neschválení neprospělo nikomu z nás. Roky to nebylo téma, pětiminutová záležitost. A najednou tu nastává boj o klíče.“

Klíče jsou zatím pod rohožkou a sáhne se pro ně až za rok.

Kolik máte, pane Fousku?

Zástupci Fevoluce se opakovaně ptali předsedy Petra Fouska, jak je to s jeho příjmy. „Máte peníze od nás i z Evropy. Musíte být stoprocentně transparentní,“ vyzval delegát Radek Kozák. Zmínil 400 000 od UEFA a 250 000 od FAČR. „To je trošku nadstandard.“

Fousek reagoval lehce podrážděně. „Vyprosil bych si, aby tu někdo žongloval s částkami. Tuto práci nelze dělat dobrovolně,“ odpověděl, ale částku nezveřejnil ani na opakovanou výzvu („Ať to číslo zazní“) revolucionáře Jana Ďoubala.

Psotka: Jestli končím? Zatím ne

Podle informací Sportu podal technický ředitel svazu Zdeněk Psotka výpověď. Na valné hromadě na otázku, zda končí, odpověděl neurčitě. „Zatím ne.“ Vedení FAČR se k situaci dosud žádným způsobem nevyjádřilo. Psotka o ukončení pracovního poměru uvažoval delší dobu, v týdnu se potkal s Petrem Fouskem a o celé vysoce citlivé záležitosti jednali.

Na tiskové konferenci po skončení valné hromady nechtěl být předseda asociace konkrétní. „Stále spolu jednáme, jsme dohodnutí na tom, že nebudeme tyto věci nijak komunikovat. Objevila se spousta mediálních nesmyslů, Zdeněk Psotka je stále technickým ředitelem fotbalový asociace,“ prohlásil.

Čupr uspěl

Při projednávání otázky využití pozemků na Strahově vystoupil František Čupr, generální ředitel Sparty. A uspěl. Do usnesení se mu podařilo dostat bod (a delegáty i schválit), v němž se FAČR zavazuje k jednání se Spartou. Ta nabízí kompletní financování výstavby národního stadionu s tím, že bude platit ročně svazu nájem.

„Vzhledem k tomu, že jsme nepokročili v jednáních, je předčasné bavit se o výši nájmu, ale šlo by o desítky milionů korun ročně plus bonusové odměny za každý reprezentační zápas,“ poprvé odhalil ekonomické parametry Čupr. U delegátů to mělo ohlas.