Listkiewicz o Berbrovi i kvalifikaci: Rád bych zažil u polské „repre“ Čecha

Miroslav Pelta připustil, že by novým šéfem sudích mohl být Polák Michal Listkiewicz • Profimedia.cz

Michal Listkiewicz by se mohl stát novým šéfem české komise rozhodčích • Profimedia.cz

Dva roky žil rozkročený mezi Polsko a Česko, kde měl být coby šéf komise rozhodčích nárazníkem tlaků fotbalového kmotra Romana Berbra. Dodnes má Michal Listkiewicz (70) k jižním sousedům nevšední vztah – ostatně byl to on, kdo před časem navrhoval, že by se koučem polské reprezentace mohl stát Jindřich Trpišovský. „Jste v komfortní situaci, u nás velké nadšení není,“ hodnotí situaci před vzájemným zápasem v kvalifikaci EURO v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. V něm hovoří o soudu s Berbrem, tuzemských sudích i cizích trenérech na lavičce výběru své vlasti.