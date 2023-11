Nový Sport Magazín Góóól! Vaclík o USA, příběh Ronaldinha a Messiho

Už v pátek vychází prosincový Sport Magazín Góóól! a mezi tématy najdete mimo jiné barvité detaily z málo známé historie Ronaldinhova mentorství. Brazilec měl zásadní roli v počátcích Messiho kariéry a bez jeho vůdčí ruky by „němý“ introvert zažil těžší start.

Doporučujeme výborný rozhovor s Tomášem Vaclíkem o Americe, která ho v něčem zklamala (konflikt s trenérem brankářů) a v jiných ohledech nadchla. Jaká je MLS? Jaký je Messiho vliv? Proč si zamiloval NHL a chodí fandit Davidu Pastrňákovi?

Nepochybně vás strhne Harry Kane a vhled do toho, jak se usadil v Bayernu. Taktika s Tuchelem, golf a nejlepší kamarád Müller. A do toho rekordy vs. prokletí.

Nohy s motorem. Jérémy Doku, originální hráč a bravurní driblér, dělá dojem v Manchesteru City. Proč je považovaný za fotbalistu, který netrpí zaměnitelností?

Zázrační Brazilci Endrick a Vitor Roque. První se brzy přesune do Realu Madrid, druhý do Barcelony. Vyplatí se sledovat oba.

Cole Palmer, nenápadná, ale ve výsledku nejcennější posila Chelsea. Opustil Man City, kde vyčníval od dětství, a stal se tvůrčí jiskrou Blues.

Cool zápasy. Nenechte si ujít další díl oblíbeného seriálu památných fotbalových bitev.

Vánoční dárek: hvězdné plakáty Erlinga Haalanda a Judea Bellinghama!

TV program se sportovními tipy na celý týden.

