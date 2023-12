Berger o repre: Mělo by se zabojovat o nejlepšího kouče u nás. Titul vyhraje...

S Vladimírem Šmicerem se znáte dlouho. Taky jste spolu strávili několik sezon v Liverpoolu. Jak na to období vzpomínáte?

„Šmícu znám od sedmnácti let, kdy jsem přestupoval do Slavie. Tehdy hrával ještě za béčko, ale brzy svým umem přesvědčil trenéra Jarabinského, aby ho povýšil do A-týmu. Měli jsme stejné zájmy, lidsky jsme si sedli. Kdyby nám někdo tehdy řekl, že spolu budeme hrát za nároďák a Liverpool, tak bychom tomu asi nevěřili.“

Když se řekne nejzářivější společný moment, tak co si vybavíte jako první?

„Kdybych to měl brát na reprezentační úrovni, tak asi když jsme porazili doma Skotsko v kvalifikaci o EURO 2000 a zkompletovali postup bez jediné ztráty. Na klubové úrovni to pak byl rok 2001 v Liverpoolu. To jsme vyhráli pět trofejí. Čeho jsme mohli dosáhnout, to se nám povedlo, byl to úžasný rok.“

Čekal jsem, že zmíníte rok 1996 a stříbrný šampionát v Anglii.

„Samozřejmě to byla taky velká událost. Jednalo se o odrazový můstek mnoha z nás. Byli jsme považováni za outsidery, první utkání na turnaji jsme prohráli. Všichni nás viděli po dalších dvou zápasech už doma. Myslím, že tehdy měl Šmíca dokonce už domluvenou svatbu po návratu. Nakonec se povedlo postoupit. Měli jsme taky fantastické mužstvo s Karlem Poborským, Pavlem Nedvědem a dalšími. Radek Bejbl šel do Atlética Madrid. Prostě ti, co ještě nebyli v zahraničí, tak si tím turnajem otevřeli dveře.“

Předpokládám, že nadále sledujete Liverpool. Jak se vám zamlouvá současný tým pod taktovkou Jürgena Kloppa?