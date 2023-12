Vánoční knižní dárky: Šmicerova novinka i milionový trenér nebo žokej Váňa

Nemáte ještě všechny dárky pod stromeček? Žádnou paniku a předsváteční depresi, vyberte si z nabídky knižní edice deníku Sport! Právě pro tyto Vánoce nabízí novinku ŠMICER. Můj druhý život – zpověď fotbalové legendy, která u příležitosti svých padesátin rekapituluje především posledních čtrnáct let s přesahem do dřívějších etap života i kariéry. Sáhnout však můžete i po dalších titulech. Projděte si přehled všech šesti publikací z Edice Sport především pro příznivce fotbalu, ale také fanoušky slavného žokeje Josefa Váni. Koupíte je na iKiosek.cz nebo ve všech dobrých knihkupectvích.

ŠMICER. Můj druhý život

Věčný úsměv, přezdívka Šmíca nebo Štístko, úspěchy v klubech i reprezentaci. Takhle zná Vladimíra Šmicera každý. Po konci bohaté hráčské kariéry však začal poznávat, že ten „druhý život“ je kolikrát složitější. A paradoxně nejvíc, když se snaží pomoct českému fotbalu... V knižní zpovědi Šmicer rekapituluje hlavně posledních čtrnáct let: pootevře dveře do šatny Slavie, s níž po návratu z ciziny získal dva tituly, přiblíží působení v roli manažera národního týmu, vzpomíná, jak pomáhal červenobílý klub zachránit v první lize a jak byl za Jiřího Šimáněho a Jaroslava Tvrdíka u startu jeho nové éry, ale popisuje i boj za změny fotbalových poměrů po pádu Romana Berbra. Kromě toho exkluzivně zve na cesty ve službách Liverpoolu a nechává nahlédnout i do svého soukromí.

FOTBALOVÉ DEVADESÁTKY

Devadesátky – doba, v níž to skutečně žilo. Tedy spíš neskutečně. Svobodně, překotně, nevázaně, se vším dobrým i špatným, až divokým. A ve všech ohledech to platilo i pro fotbal – nejpopulárnější domácí sport, jenž se prolnul i s polosvětem, či rovnou podsvětím, vděčnou potravou detektivních retro seriálů. Publikace Fotbalové devadesátky tak prostřednictvím vzpomínkových témat i exkluzivních rozhovorů mapuje sportovní úspěchy se stříbrným EURO 1996, fenomén mecenášů v čele s Borisem Korbelem i čas „ještěrek“ na hlavě a návštěv Discolandu Sylvie, kde trůnil Ivan Jonák. Průvodci jsou krom jiných dva slavní fotbalisté, rivalové i parťáci, kteří byli při tom a v dobovém opelu podnikli speciální jízdu do minulosti: slávista Vladimír Šmicer a sparťan Horst Siegl.

TRPIŠOVSKÝ. Úplný příběh milionového trenéra

Týden co týden jsou ho plné noviny, televize. Zdálo by se, že každý ví, kdo je ten populární „džej tý“. Že dělal za barem. Že se protloukal na Xaverově, v Kolíně, Horních Měcholupech, na Žižkově. Že měl vítr v kapse. Že nikdy nehrál velký fotbal... A přesto svou kariéru napálil až do Ligy mistrů a mezi Barcelonu, Inter Milán nebo Borussii Dortmund. Fascinujících okolností provázejících život Jindřicha Trpišovského je spousta. Jeho neautorizovaná biografie je první a unikátní šancí, kdy je možné to pochopit a doopravdy poznat nejúspěšnějšího českého trenéra poslední doby. Kdo byl dlouho jeho tajemným mecenášem, který mu pomáhal? Čím je schopný pobláznit lidi kolem sebe? Proč se nestal koučem sparťanského áčka? Toto je úplný příběh značky JT.

KOLLER. Byl to víc než sen

Jan Koller, řekne se, a do hlavy naskočí spousta obrazů. Jeden asi nejbarevněji – spousta gólů. Ze střelce, kterého se ještě v jeho osmnácti báli v Miroticích, Borovanech či Čimelicích, vyrostl v kanonýra, jenž za sebou nechával smutné šatny Realu Madrid, Bayernu Mnichov nebo nizozemské reprezentace. O pozoruhodném dětství a dospívání ve Smetanově Lhotě, odkud díky náhodě, štěstí, ale především píli a zarputilosti vykročil mezi hvězdy světového fotbalu, vypráví v knižním rozhovoru. Je to otevřená zpověď a nejlepší reprezentační kanonýr v ní netají ani těžké časy ve Spartě, z níž ho vyhnali za velkou slávou.

VÁCLAV KADLEC. Já to nevzdám!

Zlatý chlapec českého fotbalu. Největší talent od dob Tomáše Rosického. Tak se mluvilo o Václavu Kadlecovi, když v pouhých šestnácti letech rozrazil dveře od kabiny Sparty a začal pravidelně nastupovat v první lize. Ačkoli s Letenskými slavil titul a góly střílel v bundeslize i reprezentaci, svůj potenciál nikdy naplno nerozbalil. Na vině byla částečně povaha, do velké míry však také drtivé zdravotní problémy. O svém raketovém startu, vzestupech a pádech i snaze o návrat k milovanému fotbalu vypráví v knižní zpovědi. Nechává v ní nahlédnout do svého nitra, ale nechybí ani detailní sonda do období italské vlády Andrey Stramaccioniho na Letné.

VÁŇA. Dělám si, co chci!

Josef Váňa je v Česku synonymem nejen pro Velkou pardubickou, ale i pro dostihový sport celkově. Je to muž se srdcem žokeje. Vždycky měl v sobě vše, co je třeba. Odvahu, cílevědomost, tvrdost. A také chytrost či odolnost proti bolesti, která se naprosto vymyká chápání normálního člověka. A ačkoli často jezdil favority, k smrti rád prožívá příběhy outsiderů, kteří jdou za úspěchy proti všem. Tak to dělal celý život. Víra ostatních ho nezajímá. Má svou vlastní. Dělá si, co chce. V knižním rozhovoru velmi otevřeně vypráví o své cestě z malé vesničky do světa sportovních legend. Je to drsný příběh, bolavý. Zároveň úchvatný a zcela neobyčejný.

