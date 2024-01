Mládež Sparty: revoluce v poločase. Jak funguje spojení dvou týmů?

Po podzimu jsou čtvrtí, pět bodů za vedoucím Baníkem. Pro Spartu je to – na první pohled – málo. Čekalo by se, že bude v dorostenecké lize kategorie U19 dominovat. „Beru to jako fakt,“ nedá se rozhodit trenér Jan Kopáňko v rozhovoru pro klubový web.

Jeden z důvodů (například vedle brzkého posouvání hráčů do mužského fotbalu)? Na Strahově jedou v novém módu, na který naskočili v létě. Sparta zrušila kategorii do osmnácti let, vlastně propojila dva mančafty dohromady. Mužstvo už nefunguje jako jedno, nýbrž dvouročníkové, jako áčko a béčko. Důvod je jasný, ti nejlepší z osmnáctky se přirozeněji posouvají výš.

V praxi navíc osmnáctka hraje soutěž devatenáctek (Českou ligu). Osmnáctková (stejně jako šestnáctková) neexistuje, protože menší kluby povětšinou nejsou v dorostech schopny vyplnit všechny čtyři kategorie.

Ostatně počtové potíže se občas objevily i na Spartě. V průběhu půlsezony přijdou zranění, posuny hráčů výš, v případě Sparty i do dospělého fotbalu, další vlivy. „Stávalo se, že osmnáctka trénovala s méně než deseti hráči. Bavíme se o rozvoji každého jedince, o tom, že se mu musí dostávat maximum servisu a tohle šlo proti tomu,“ popisuje Oldřich Šmerda, manažer strahovské akademie.

„To byl jeden z nejsilnějších motivů spojení, abychom mohli pracovat s užším kádrem a zvýšili konkurenci,“ přidává důkaz, že už v mládeži se objevuje tlak na hráče. Není výjimkou v menších klubech typu Mladá Boleslav, Pardubice, Hradec Králové, ale ve Spartě či Slavii je enormní.

„Na druhou stranu musíme uznat, že se nám zatím redukce nepovedla tak, jak jsme si představovali,“ připustí Šmerda.

Na začátku přípravy měli trenéři Kopáňko a Lukáš Bláža k dispozici třiačtyřicet borců. Do sezony se šlo s počtem třiceti borců do pole a tří brankářů. Ti měli jasně nastavený program. V pondělí volno, je také nutné mít čas na školu. V úterý a ve středu trénoval celý mančaft společně. Ve čtvrtek ráno si trenéři řekli rozdělení borců pro víkend, po čemž přišla oddělená fáze přípravy. Kopáňko chystal áčko na zápasy celostátní ligy, Bláža na duely v české soutěži. Vedle toho hráli sparťané také Youth League UEFA.

Nyní je v kádru celkem dvacet devět členů. „Chceme pokračovat v nastaveném způsobu práce a optimálně rozvíjet naše hráče tak, aby uspěli při přechodu do dospělé kategorie,“ pronesl Kopáňko. Na podzim se to podařilo, do druholigové rezervy, již nově vede Luboš Loučka, vyskočila čtveřice borců.

O to ve Spartě (i všude jinde) kráčí.

Kteří hráči se během zimní pauzy posunuli ze sparťanského týmu do devatenácti let do rezervy hrající druhou ligu?

Vojtěch Novák (18) – wingbek

Ferdinand Říha (19) – stoper

Arsen Vitarigov (18) – křídlo, desítka

Jaroslav Vaněk (18) – hrot, devítka