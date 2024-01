Osudy českých playmakerů: parťáci Ronalda i Balotelliho. Taky potížista

Video se připravuje ... Když za záhadných okolností vyměnil Slavii za Plzeň, byl z toho poprask. Teď špílmachr Pavel Bucha přestoupil do Cincinnati z americké MLS. Přestupová částka se má pohybovat okolo 38 milionů korun. Přesto se čekalo, že podsaditý štírek toho na západě Čech ukáže víc. Reprezentačnímu dresu se nepřiblížil, a teď mizí z dohledu tuzemských fanoušků. Kteří další ofenzivní záložníci a playmakeři měli nakročeno k závratné kariéře, jenže nenaplnili očekávání?

Šimon Falta Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 30.

Ligová bilance: 213 zápasů

Gólů: 16 Se závěrem kalendářního roku 2023 uzavřel svou kariéru technický záložník Šimon Falta. Borec, jehož předností bývaly góly z druhé vlny, kopával na podzim v druholigovém Vyškově. Favorita F:NL do nejvyšší soutěže už ale nevyprovodí. Předtím hrál v Brně, kde přišel o místo v sestavě a s klubem dokonce sestoupil. Hbitý levonohý záložník patřil ve středové řadě mezi univerzály. K výšinám vystřelil v olomoucké Sigmě. Hanákům v nováčkovské sezoně 2017/18 pomohl ke čtvrtému místu a postupu do předkol Evropské ligy. Po vyřazení Kajratu Almaty Sigma trápila i slavnou Sevillu. „Snoubí se v něm rychlost, technika, kvalita, vytrvalost,“ vyprávěl na jeho adresu trenér Václav Jílek. Krok výš ale nezvládl, po přestupu do Plzně se na západě Čech neprosadil. Vyčítaly se mu chybějící emoce a větší rvavost. I tak se dočkal dvou reprezentačních startů. Teď ovšem ve svých 30 letech s fotbalem skončil. Šimon Falta v dresu brněnské Zbrojovky • Foto FC Zbrojovka Brno/Petr Nečas

Milan Jirásek Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: -

Ligová bilance: 147 zápasů

Gólů: 7 V dorostu hrál s neposlušným dítětem italského fotbalu Mariem Balotellim, chvíli trénoval v áčku Interu, který tehdy vedl slavný José Mourinho. Milan Jirásek odešel do Itálie už v 16 letech. Kromě působení v mládeži milánského giganta ještě hostoval v Sassuolu. Coby volný hráč se po letech vrátil do Sparty, v dospělém fotbale se ale tolik neprosadil. Putoval do slovenské Senice, českou soutěž kopal v Teplicích, Baníku, Bohemians, Mladé Boleslavi a momentálně pomáhá k druholigové záchraně Viktorii Žižkov. Pražský celek neopustil ani po předloňském pádu do ČFL. V 31 letech už to ale u něj na závratnou budoucí kariéru nevypadá. Milan Jirásek v dresu Baníku Ostrava • Foto Michal Beranek / Sport

Martin Hašek Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 37.

Ligová bilance: 94 zápasů

Gólů: 14 Martin Hašek to v noze rozhodně má. Když začal převyšovat Bohemians, stáhla si ho zpátky Sparta, kde působil v mládeži. I v rudém dresu se prosazoval - bohužel v polovině své nejplodnější sezony 2019-20 (5 gólů a 4 asistence) se s Letenskými rozhádal – neodjel na zimní soustředění a odmítl pozdější přeřazení do béčka. Tím začaly soudní tahanice. Hašek nejdřív hrát vůbec nemohl, později přestoupil do druhé bundesligy, ve Würzburgu Kickers ale pádu o soutěž níž nezabránil. Pak zamířil do turecké druhé ligy a přes polskou Wislu Plock se dostal do Makedonikosu z druhé řecké ligy. V aktuální sezoně za tento tým ale odehrál jen dva zápasy. Martin Hašek má za sebou několik nepovedených angažmá • Foto Profimedia.cz

Daniel Holzer Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 3.

Ligová bilance: 264 zápasů

Gólů: 19 Před jedenácti lety se Daniel Holzer umístil v anketě TOP 50 talentů deníku Sport jako třetí. Vítězem se stal Dominik Mašek, Holzer ale v roce 2013 předčil taková jména jako Aleš Matějů, Petr Ševčík, Patrizio Stronati, Marek Havlík, Tomáš Chorý, Antonín Barák nebo Patrik Schick. Trenér tehdejší reprezentační devatenáctky Miroslav Koubek si pochvaloval, že jako jediný z jeho týmu už hraje první ligu. Vždyť se Holzer stal vůbec nejmladším hráčem Baníku v jeho historii. Možná i proto se od něj nakonec čekalo víc. Krátce byl ve Spartě, přes Zlín se vrátil do Ostravy a dnes je oporou Slovácka. Absolvoval Euro jednadvacítek v roce 2017 a zapsal jeden start v seniorském nároďáku proti Skotsku. Přesto to vypadalo, že jeho životopis bude zvučnější. Daniel Holzer ze Slovácka v akci • Foto Profimedia.cz

Michal Trávník Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 9.

Ligová bilance: 258 zápasů

Gólů: 22 Rok 2013 byl na talenty plodný. Tehdejší devítkou ankety Sportu byl jistý Michal Trávník. Dnes protřelý ligový fotbalista, ale ve Spartě toho moc neukázal a vrátil se domů do Uherského Hradiště. Mezitím si krátce zahostoval v turecké Kasimpase. Přitom hrál na domácím EURO U21 v roce 2015, a když později řádil v Jablonci, vypadalo to na větší kariéru. I tak by do dvou let měl završit třístovku prvoligových startů a projít do Klubu legend FORTUNA:LIGY. Michal Trávník pozoruje hru v utkání jeho Slovácka na pardubickém hřišti • Foto Pavel Mazáč / Sport

Aleš Čermák Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 8.

Ligová bilance: 190 zápasů

Gólů: 33 Za obří talent býval považován Aleš Čermák. U reprezentačních lvíčat nosil kapitánskou pásku, v roce 2017 ale vinou vážné dopravní nehody přišel o účast na mistrovství Evropy jednadvacítek. Ze Sparty přestoupil do Plzně, v ní si zahrál Ligu mistrů, ale postupně se vytrácel. Později ještě hostoval v Ďolíčku. V sezoně 2022/23 odehrál jen 14 ligových utkání a v nich 684 minut s bilancí 2+1. A ani ročník předtím 2021/22 nebyl z jeho strany kdovíjak povedený: 22 zápasů, 899 minut, 0+1.V létě 2023 se dočkal první zahraniční štace: místo západních adres ale odešel do Dunajské Stredy za explzeňským koučem Adrianem Guľou. Pod ním se mu v Plzni dařilo. Aleš Čermák se raduje z gólu • Foto Sprot/ Pavel Mazáč

Petr Nerad Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 4.

Ligová bilance: 55 zápasů

Gólů: 6 Petr Nerad v letech 2012 a 2013 obsadil šestou a čtvrtou příčku v anketě nejnadanějších českých fotbalových mladíků. V očích mládežnických trenérů, kteří tehdy hlasovali v žebříčku Sportu, byl například před hráči jako Tomáš Holeš, Petr Ševčík nebo Lukáš Masopust. Ligu hrál v Bohemians, Jihlavě a Baníku, kariéru končil velmi předčasně až v ČFL. „Když se člověk v nějakých osmnácti objevil v novinách, samozřejmě si to vystřihoval. I babička to měla vylepeno (úsměv). Samozřejmě jsem byl rád, být ve společnosti takových jmen. Už tehdy byli kluci celkem na očích. Ale vidíme sami, že to někdo dotáhl dál a někdo naopak vyhořel,“ vyprávěl Nerad loni v dubnu v rozhovoru pro iSport TV. Petr Nerad v dresu Jihlavy • Foto Michal Beránek / Sport

Patrik Žitný Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 5.

Ligová bilance: 117 zápasů

Gólů: 13 Ústecký rodák Patrik Žitný vlétl do ligy v 19 letech v dresu Teplic. Prošel mládežnickými reprezentačními výběry od šestnáctky po jednadvacítku. Ve své době byl zjevení: technický hračička v bojovných Teplicích. Tamní klubová kasa se už těšila na peníze za velký přestup. Jenže přišlo vážné zranění a osm měsíců bez fotbalu. Přetržený křížový vaz v koleni byl velkým omezením. Restartovat se chtěl v Mladé Boleslavi, i tam ale paběrkuje, na podzim hrál jedinkrát a něco málo odehrál za tamní béčko. Patrik Žitný v dresu Teplic • Foto Barbora Reichová (Sport)

Nicolas Penner Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 14.

Ligová bilance: 29 zápasů

Gólů: 0 Nicolas Penner v patnácti vyměnil České Budějovice za Spartu a ještě jako teenager odešel do Juventusu. V Turíně strávil čtyři roky. Trénoval po boku Cristiana Ronalda a dalších tamních superhvězd. V leteckém speciálu cestoval s Pavlem Nedvědem. Rozvoj mladého hráče zbrzdila horečka dengue, i několik zranění kolene. Jeho otec Miloslav, legenda Českých Budějovic, před čtyřmi lety nečekaně zemřel. Nejlépe mu vyšla minulá sezona 2022/23, v dresu Dynama zapsal devatenáct zápasů. V létě vyměnil jih Čech za Liberec, tam na výraznější stále prostor čeká. Nicolas Penner na tréninku s Českými Budějovicemi • Foto Twitter/SK Dynamo ČB

Dominik Mašek Pořadí v anketě deníku Sport TOP 50 talentů: 1.

Ligová bilance: 121 zápasů

Gólů: 18 V roce 2013 ovládl anketu fotbalových talentů deníku Sport. Do ligy naskočil už v patnácti, bylo tomu tak v dresu Příbrami, která byla vyhlášená dáváním šancí mladým hráčů. Nešlo ale o marketingový trik, Mašek měl opravdu kvalitu. „Tohle je zázračné dítě českého fotbalu, extrémní talent,“ říkalo se. Brzy následoval přestup do Hamburku, bundesligu si ale nezahrál, potřeboval mít ještě o pár kilo víc. Ani to nebyla vhodná soutěž pro něj, drobný štírek potřeboval technický fotbal a ne fyzičnost a tvrdost německé ligy. Mihl se ještě v Nizozemsku, pak se vrátil do Čech, přesněji do Bohemians. Prokletá kolena i záludnost českých ligových trávníků jej zničily. Po štaci v Ďolíčku působil v Mladé Boleslavi a Jablonci. A když si ofenzivní hráč v zápase tamní rezervy přetrhl zadní zkřížený vaz, přišla další dlouhá pauza. V létě pak, v den svých 28. narozenin, kariéru definitivně uzavřel a stal se trenérem příbramského béčka. Dominik Mašek v dresu Bohemians • Foto Barbora Reichová / Sport