Nový Góóól: Svět podle Ronalda, návraty i křižovatky či plakáty hvězd

V lednu jsme si připomněli výročí okamžiku, kdy CR7 položil pero na papír a zpečetil smlouvu, která mu vynáší 200 milionů eur ročně. Jaký byl Ronaldův rok v Saúdské Arábii? Co chystá dál? Jak se těší na střet s Messim? A proč je pyšný, že „trumfl zvíře Haalanda?“

Kevin De Bruyne vynechal celou sezonu, ale teď je zpět. Pohled do zákulisí Belgičanova návratu v pravou chvíli.

Velcí hráči, ale trenéři? Wayne Rooney se sbírá z těžkého K.O. a jako kouč zatím postrádá hvězdnou sílu stejně jako Steven Gerrard a Frank Lampard.

Jsou to tři roky, co Dortmund oplýval mladými Supermany. Bellingham, nádhera! Haaland, fantazie! Ale hlavní hvězdou byl Jadon Sancho. Na Old Trafford jeho fotbalový džíp ošklivě havaroval, a tak se vrátil do Německa. Oživí v BVB kariéru?

Byl hybatelem útoků Blues a za svou roli při triumfech v Evropské lize (2013) a Premier League (2015) byl široce chválen. Mourinho ho využíval jako tvůrce hry a z jeho důvtipu ve středu pole těžili Eden Hazard i Diego Costa. Od prosince 2016 je v Číně. Probůh, co tam Oscar, bývalý špílmachr brazilské reprezentace, pořád dělá?

Gonçalo Inácio a António Silva jsou mladí obránci a nové portugalské hvězdy, po nichž touží evropské těžké váhy. Kdo ještě patří k nejlepším stoperům do 25 let?

