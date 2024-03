Zůstaň, kým jsi... Řepka bude výborný trenér, hráči ho žerou, říká „tygr“ Páník

Málokterý trenér ho dokázal zkrotit – a teď se přitom chystá mezi ně. Bývalý vynikající stoper i bouřlivák v jednom Tomáš Řepka se rozhodl vydat na novou dráhu a finišuje studia licence A. Na první pokus to v březnu nevyšlo, nicméně stejně jako mnohé další adepty náročného řemesla ho čekají opravné závěrečné zkoušky. A jeho „profesoři“, jak sám říká, mu věří. „Viděl jsem ho vést trénink, obránce, a hrozně mi imponuje. Z Toma bude výborný trenér, hráči ho žerou neskutečným způsobem,“ říká přesvědčeně zkušený sedmašedesátiletý kouč Bohumil Páník, jenž vedl Zlín, Baník, Olomouc či Karvinou, v bonusovém rozhovoru magazínu LIGOVÝ INSIDER.

Páník Řepku zaznamenal už coby dorostence Zlína, odkud se přesunul do ostravského Baníku. Z něj ho v roce 1995 vykoupila Sparta a posléze vyslala do světa. Po letech ho sleduje coby jeden z expertů, kteří školí své potenciální nástupce v rámci kurzů fotbalové asociace.

Zdálo by se, že rozvážně hovořící šéf lavičky, jenž vyučuje i na Masarykově univerzitě v Brně, a živelný Řepka si nemohou být vzdálenější, ovšem není to tak. „Jako hráč jsem byl na hřišti taky takový tygr,“ usmívá se Páník. „Mám Tomáše hrozně rád. Říkám mu: Zůstaň tím, kým jsi. Charismatickým člověkem, který to kolem sebe šíří,“ dodává.

Jak populárního kouče naplňuje předávat své zkušenosti? Co architektovi „Zlíncesteru“, se kterým účinkoval ve skupině Evropské ligy, dává angažmá v divizním Sokolu Bzenec? Slevil, nebo se drží prvoligových nároků? Chtěl by ještě působit na top úrovni? Podívejte se na video!