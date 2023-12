Řepka o „cvičeném Nedvědovi“ či Haškovi: Coufala a spol. bych...

„To, aby se trenér radil s Obstem nebo podobnými týpky, jestli mám být dál v reprezentaci, to nemám zapotřebí.“ Tak pravil na sklonku roku 2001 po vyloučení v baráži MS fotbalový bouřlivák Tomáš Řepka. A později vedle svazového předsedy Jana Obsta jmenoval i tehdejšího generálního sekretáře FAČR Petra Fouska. Dnes je to právě Fousek, kdo se podílí na výběru nového reprezentačního kouče a jedná s potenciálním manažerem. Padají při tom jména dalších starých známých: Ivana Haška či Pavla Nedvěda. „Hašek je ten jediný pravý, Méďa by byl člověk na správném místě,“ říká někdejší top stoper i protagonista nespočtu blikanců. A nyní, těsně před padesátkou, také student trenérské A licence, o němž se točí film Řepka hříšník. Jako by právě prožíval hned několik paralelních návratů v čase...

Jak sledujete výběr nového reprezentačního trenéra?

„Pro mě je to, co se na svazu děje, velké překvapení. Trošku je to ostudný. Myslím, že Ivan Hašek by měl být hlavní trenér, pro mě je jediný kandidát. Já vím, že proběhly polemiky, že nějakou dobu za sebou nic nemá, že léta nebyl v České republice a nezná poměry. Že když byl venku, tak to vždycky smrdělo průserem, že jako by nic nedokázal. Ale to jsou takový kecy... Ivan je podle mě odborně připravený, má zkušenosti. Nedokážu si u národního týmu představit někoho jiného.“

Nepřijde vám ale, že vlastně není moc na výběr? Že na tak prestižní pozici není velká konkurence?

„Ona by byla, ale Trpišáka Slavia nepustí... Pak je tu Martin Svědík. Nevím, jestli by pro něj nebylo velké sousto jít ze Slovácka jako hlavní trenér k reprezentaci. Možná jako asistent by byl super, ale netuším, jestli by měl chuť do toho jít. Nebo jestli udělat realizák širší, zapojit víc odborníků, Méďu, Šmícu... To je na svazu, co má v plánu. Já si myslím, že expertů, legend, které by mohly nároďák vést, je hodně. Ale tím pravým je pro mě skutečně Ivan Hašek, on si na ,toʼ sáhl.“

S Pavlem Nedvědem vyjednával šéf fotbalové asociace Petr Fousek jako s možným novým manažerem národního týmu. Hrával jste s ním, jednou jste o něm řekl, že není správný kapitán...

„...ano, s Pavlíkem jsme si to vyříkali...“

Hodí se tedy na tuhle funkci? Měl by ho český fotbal využít?

„Určitě, má velké jméno, stoprocentně by to byl člověk na správném místě. Otázkou ale je, jestli by Pavel chtěl dělat cvičeného medvěda, protože tahle funkce asi o ničem jiném není... Taky jde o to, aby nebyl trošku jakoby zneužit, i národem, a nezabředl do toho svinstva kolem českého fotbalu. Aby nebyl takovou návnadou a všechno se pak na něho nesesypalo. Mám ohledně toho velkou obavu. Ale Pavel je pro mě strop. Ve fotbale dokázal nejvíc, co fotbalista může, a ještě k tomu v zahraničí. Ve fotbale je x let, má zkušenosti z Juventusu. Ještě kdyby se zapojil Petr Čech... Legend máme fakt dost.“

V současnosti se o vás točí dokumentární film Řepka hříšník. Takže se to přímo nabízí: co jste říkal na skandál tří reprezentantů Vladimíra Coufala, Jana Kuchty a Jakuba Brabce před zápasem s Moldavskem?

„Něco podobného jsem v nároďáku zažil, takže mě to svým způsobem asi ani nepřekvapilo. Být reprezentačním trenérem, udělal bych to jinak. Reagoval jsem po řepkovsku, jinak než všichni čekali: já bych ty kluky nevyhodil, nechal bych je odehrát poslední zápas a po něm bych si to s nimi vyřešil.“

To ale byla extrémní chvíle. Proč byste to udělal takhle?

„Celé to vypovídalo o atmosféře, která v nároďáku byla. A taky nekompetentnosti, lidé z vedení neměli žádný respekt. Byla to celková vizitka reprezentace, důsledek. Dokážu si představit, že ti kluci mávli rukou: Co nám tamten a tamhleten budou povídat... Nechci jim křivdit, ale nemyslím si, že by hned šli z hotelu ven. Možná si dali na pokoji dvě tři piva, dostali toulavý střevíc, najednou byli bez zábran a vyrazili do světa. Třeba se to takhle nestalo, ale většinou to tak bývá. Jenom jsem se jen modlil za jednu věc: aby postoupili na Evropu. Kdyby se jim to nepovedlo, tak ty tři lidé sežerou, novináři by je rozcupovali. Já to zažil...“

Ale bylo by to přece na místě, ne?

„Určitě, ale nemůžete přece v takové skupině hrát do posledního kola o postup na mistrovství Evropy. Kdyby se nedejbože nepovedlo postoupit – a zaplaťpánbůh, že se to podařilo – nešlo by na druhé straně všechno hodit na tři kluky. Bylo by to nefér. Jak jsem řekl, to, co udělali, vyplynulo z atmosféry v reprezentaci.“

Říkáte, že i vy jste ledacos v reprezentaci zažil. Bylo to ale dva dny před tak důležitým utkáním?

„Asi ne. Něco podobného jsme zažili za Pepy Chovance, když jsme ještě bydleli na Štiříně. Taky jsme tam šli pařit, ale myslím, že takhle brzy před zápasem to nebylo. Že tam bylo rozmezí třeba tří čtyř dnů.“

I takové chvíle k vám patří a mají se objevit v chystaném dokumentárním filmu. Slibujete, že budete upřímný, že se lidé o vás dozvědí pravdu. Co pro vás zatím bylo při natáčení nejtěžší?

„Takových momentů bylo hodně, ale nemůžu být konkrétní, protože to by pak film ztratil smysl. Můžu ale říct, že jsem si sáhnul na dno. Ne fyzicky, ale psychicky. Otevřel jsem spoustu Pandořiných skřínek. Film bude o to zajímavější než ostatní, které zatím režisér Petr Větrovský natočil (mj. o Janu Kollerovi či Attilu Véghovi). Neříkám, že byly špatný, ba naopak, byly vynikající, ale film o mně bude mít úplně jinou vypovídací hodnotu. Protože já jsem hříšník a kluci přede mnou byli takoví ti Honzové z pohádky, všechno vždycky skončilo happy endem. Můj život pořád jede, teďka vám něco řeknu, ale za tři měsíce zase něco doplníme a bude to další pecka. A zase si sáhnu na dno.“

Tomáš Řepka po sérii knih točí i film: Řepka hříšník • Foto repro VDN Film

Film je specifický tím, že před kamerou se člověk může chovat jinak. Udržel jste se, abyste se moc nestylizoval?

„Je velký rozdíl, když děláte na kameru rozhovor, jako je tenhle, a pak mluvíte před tou filmovou. Pojali jsme to tak, že jsem o ní pak kolikrát ani nevěděl. Takže ze mě emoce úplně stříkaly, Řepka tam byl třeba v osmi polohách, úplně jsem čuměl, když jsem pak viděl první ukázky, říkal jsem: To není možný! Takže se nestylizuju, ani nejsem herec. Chovám se přirozeně. A všechno je pravda, chtěl bych, aby si lidi řekli: Ty vole, ono to takhle asi fakt bylo, ten Řepa je úplně jiný... Napsala se o mně spousta polopravd, pololží. Film má sloužit k tomu, aby opravdu ukázal, kdo Řepka je, a zároveň, že můj život opravdu nebyl jednoduchej. Dál nic prozrazovat nebudu.“

Myslím, že ne vždy to byly pololži či lži, v každém případě dokázal jste si přiznat, že z dnešního pohledu byste už některé věci neřekl nebo neudělal?

„Přiznám si to. Určitě. Je v tom obrovská pokora, zastavení se, uvědomění... O určitých věcech přemýšlím, vracím se do situací, které jsem zažil. Dneska bych samozřejmě některé řešil jinak, ale to je logické. Jak člověk stárne, rozum je někde jinde. Něco se mi v životě povedlo, něco ne, což je normální.“

A stálo vás přemáhání přiznat chybu?

„Ne, ne, ne. Vůbec. Je to přirozená věc, vlastně jsem k tomu dospěl, prožil se, jak se říká. To k mému věku asi patří. Navíc budu trenér, když se to povede. Studuju A licenci, zkoušky budeme mít v březnu. Chtěl jsem o tom mluvit na Noci s legendou, která bude v únoru, ale musím počkat. Dělat trenéra, to je zase jiná poloha, už budu mimo hřiště, musím reagovat jinak. Nemůžu teď slíbit, že nebudu mít někdy nějaký zkrat, to se může stát. Kdybych říkal, že ne, budu lhát. Ale myslím, že už to bude prostě jiný, uvědomělejší Řepka.“