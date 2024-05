Čtvrtý díl Planeo Cupu: Baník rozdrtil všechny. Top brankářem slávistka

Po dvou letech se do Kroměříže vrátil Pohár mládeže FAČR Planeo Cup, tentokrát s kategorií U10.

Mezi desetiletými to byla jednoznačná záležitost capartů tradičních značek. Za Baníkem se druhá umístila Sparta a stupně vítězů doplnila Zbrojovka Brno. Z menších klubů se na 7. místě umístily SK Nemošice.

Baník drtil v Kroměříži jednoho soupeře za druhým a za 11 zápasů dosáhl na skóre 63:11. Průměr vstřelených gólů tak činil téměř 6 gólů na utkání. Ve finálové fázi pak nadějní mladíci z Ostravy položili na lopatky další silné soupeře. Například Spartě uštědřili debakl 6:0, Bohemians naložili sedm gólů a Zbrojovku porazili 6:3.

„Nejvíc se nám asi povedl zápas se Zbrojovkou. Prohrávali jsme totiž 0:2, ale podařilo se nám otočit výsledek na 6:3. A náš nejhezčí gól dal právě proti Zbrojovce Brno nůžkama Švanci,“ svěřili se kluci z Baníku Ostrava nadšení z gólu svého spoluhráče Tobiase Švancera.

Na třetí flek dostal Zbrojovku bývalý stoper Mario Holek v dvojroli kouče i tatínka jednoho ze svých svěřenců. „Plno rodičů trenérů s tím mělo negativní zkušenost nebo to nedoporučovali. Já osobně s tím žádný problém nemám, což je možná dáno i mou klidnější povahou. Ještě rok povedu tento tým se starším synem a ten druhý je teď v U8. V dalším roce bych si pak jeho tým rád vzal pod svá křídla. Baví mě to rok od roku víc a víc, protože s kategorií ročníku narození 2014 jsem začínal už v U6 a U7 a každým rokem je vidět strašný progres. Je to čím dál víc fotbalovější a o to víc mě to baví,“ má jasno Holek.

Skvělé srovnání mají za sebou také holky Slavie. Remizovaly s MFK Havířov v základní části turnaje a v Bronzové skupině i přidaly tři výhry nad SFC Opava (4:1), FC Písek (3:2) a Spartakem Rychnov nad Kněžnou (3:1). Emma Hurychová navíc byla vyhlášena nejlepší brankářkou turnaje.

Ty nejlepší ocenili Radek Drulák, Zdeněk Zlámal i legenda národního týmu Jan Koller. Ten je zároveň ambasadorem Planeo Cupu. „Jsem na všech finálových turnajích, kde jsem k dispozici od rána až do vyhlášení. Moje role mě hodně baví, vidět tady všechny emoce, fandění rodičů. Je skvělé, že Planeo organizuje takhle krásný turnaj. Je pro mě obohacující vidět, jak se u nás pracuje s mládeží. Jsou tady nejlepší týmy z celé republiky a je tady spousta šikovných kluků, a i pro mě je důležité, abych si o tom udělal obrázek,“ řekl v průběhu finálového turnaje Jan Koller.

Další finálový turnaj Planeo Cupu je na programu příští víkend ve dnech 25.- 26. května v Lázních Bohdaneč.

PLANEO CUP 2024

KATEGORIE U10 – KONEČNÉ POŘADÍ

1. FC Baník Ostrava 21

2. AC Sparta Praha 15

3. FC Zbrojovka Brno 13

4. SK Dynamo České Budějovice 12

5. FC Slovan Liberec 8

6. FC Hradec Králové 7

7. SK Nemošice 2

8. CU Bohemians Praha 2





Nejlepší hráč: Oliver Vaněček – FK Mladá Boleslav

Nejlepší střelec/střelkyně: Otakar Kulhánek – FC Baník Ostrava

Nejlepší brankář/brankářka: Emma Hurychová - SK Slavia Praha dívky





FINÁLOVÉ TURNAJE PLANEO CUPU 2024