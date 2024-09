Figo: Na lob Poborského nezapomenu. Ukázal se na hvězdné exhibici v Praze

V areálu Pražačka se to v úterý hemžilo fotbalovými legendami. Do zápasu dětí z místních škol s ambasadory UEFA naskočil i Luís Figo (51). Proti němu stál Karel Poborský, jehož kousek ve čtvrtfinále EURO 1996 má bývalý hráč Barcelony, Realu nebo Interu stále v živé paměti. „Český národní tým měl v té době fantastickou generaci fotbalistů,“ ocenil Portugalec.

Jak si užíváte podobné akce, kdy si můžete zahrát s dětmi fotbal?

„Myslím, že mě to omlazuje, takže se cítím vážně dobře. Je to opravdu fantastické trávit čas s budoucími fotbalisty. Takový program je úžasný pro podporu fotbalu na školách tady v Praze i v celé zemi. Těším se na další pokračování, mám radost, když vidím děti se smát a užívat si fotbal.“

V roce 2001 jste v Praze hrál utkání Ligy mistrů a s Realem Madrid jste zvítězili nad Spartou 3:2. Vzpomínáte si na to?

„Abych řekl pravdu, moc si to nepamatuji. Ale vždy rád přijedu do tak krásného města, jakým Praha je. Lidé jsou tady opravdu přátelští.“

Sparta se po devatenácti letech vrátila do Ligy mistrů a daří se i dalším českým klubům. Sledujete je?

„Upřímně nemám moc času sledovat český fotbal, ale samozřejmě když jde o mezinárodní soutěže, jsem v obraze, jelikož pracuji pro UEFA. Mám informace a jsem rád, že se jim daří. Myslím, že evropské soutěže dají klubům důležité zkušenosti a možnost ukázat kvalitu proti silnějším týmům, což je dobré i pro vaši domácí ligu.“

V Česku se čas od času řeší přestupy mezi rivaly. Vy jste zažil pikantní transfer z Barcelony do Realu. Jaké to pak pro vás bylo, vracet se na Camp Nou?

„Nebylo to tak zlé, stále šlo jen o fotbalový zápas. Snažil jsem se podat nejlepší výkon a nemyslím si, že to bylo nějak špatné. Když děláte, co milujete, trénujete a máte stále vášeň, to je rozhodující.“

Nyní jste se znovu setkal s řadou českých osobností. Vybavujete si souboj na EURO 1996, kdy se blýskl Karel Poborský?

„Ano, zápas si pamatuju a pro nás to nakonec nedopadlo dobře. Na Karlův lob určitě vzpomínám, jak bych mohl zapomenout, když nás tím gólem vyřadil z turnaje. Ale takový je fotbal, jednou vyhrajete, jednou prohrajete… Je škoda, že nám jeden gól zabránil projít v turnaji dál, ale stalo se. Český národní tým měl v té době fantastickou generaci fotbalistů. Hráli opravdu velmi dobře nejen na EURO v Anglii, ale pak také v Portugalsku v roce 2004.“

V roce 2030 bude Portugalsko společně se Španělskem a Marokem hostit mistrovství světa. Těšíte se coby hlavní ambasador?

„Myslím, že je to skvělá příležitost pro tyto tři země ukázat, jakou vášeň pro fotbal mají. Z hlediska pořadatelství je to obrovské množství práce na organizaci, ale pro fanoušky to bude parádní možnost vidět světový šampionát a dorazit na jeden z největších turnajů.“

Propagujete fotbal, hodně cestujete. Uvidíme vás ale někdy v roli trenéra?

„Určitě ne, tím jsem si jistý.“

Z jakého důvodu?

„Protože nechci přijít o vlasy. (směje se) Práce trenéra by znamenala hodně stresu navíc.“

Čeferin slíbil pomoc českému fotbalu po povodních

Fotbalovou exhibici v úterý dopoledne v areálu na Pražačce sledovali i předseda UEFA Aleksander Čeferin. „Tato akce je fantastická. Je skvělé, že děti mohou vidět bývalé superhvězdy a zahrát si s nimi. Myslím, že je sen každého dítěte potkat své idoly,“ uvedl slovinský funkcionář.

Exhibice se společně s Figem a Poborským zúčastnili i Éric Abidal, Jan Koller, Vladimír Šmicer či Patrik Berger.

Výkonný výbor UEFA se do Prahy vrátil po čtrnácti letech. „Jak se nám spolupracuje s českou asociací? Nejlepší důkaz je právě fakt, že jsme tady. Nepřijeli bychom sem, kdyby vztahy nebyly výborné. Spolupráce je perfektní. Nejde jen o profesionální spolupráci s asociací, ale i přátelské osobní vztahy s předsedou Petrem Fouskem,“ řekl Čeferin a přislíbil také finanční pomoc českému fotbalu po povodních.

„Už jsme dostali od české asociace dopis, takže víme, jaký rozsah povodně měly. Podpoříme český fotbal finančně, protože je to katastrofa. Máme nějaké fondy právě pro takové případy, když naše členské asociace zasáhnou přírodní katastrofy,“ uvedl Čeferin.

I Petr Fousek byl v úterý na místě a informoval také o plánované výstavbě nového stadionu na Strahově. „Jednáme se Spartou a vyvíjí se to pozitivně. Pan Čeferin vítá každou aktivitu, jejímž výsledkem by měla být výstavba stadionu, na němž by se v budoucnu mohlo hrát finále některé z prestižních soutěží,“ uvedl předseda FAČR.