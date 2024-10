Klopp zpět na scénu! Bude globální šéf fotbalu v Red Bullu. Co to znamená?

Když Klopp oznámil v květnu, že v létě skončí na lavičce Liverpoolu, byl to do značné míry šok, i když se šuškalo, že už možná nějakou dobu jede na autopilota. Přesto se pro fanoušky Reds jednalo o ránu na solar. „V příští sezoně žádný klub, žádná země. To mohu slíbit. V určitém okamžiku ale zase něco podniknu. Jsem příliš mladý na to, abych hrál jen padel a těšil se na čas strávený s vnoučaty. Možná si najdu něco jiného,“ promluvil před několika měsíci sedmapadesátiletý Klopp.

Slovo vlastně dodržel, protože se nestane koučem jediného klubu. Jeho práce nebude spočívat v každodenní trenérské rutině. Stane se z něj strategický manažer a globální šéf fotbalu. Tak by měl znít oficiální název jeho připravované funkce. Možná se taky stane průkopníkem nové vize fotbalových klubů. Klopp totiž bude od prvního lednového dne 2025 zodpovědný za mezinárodní síť všech fotbalových klubů pod značkou Red Bull. S touto informací přispěchaly zdroje Bild a německá verze Skysports.

Jeho prací bude komunikace, podpora a strategická analýza nejen v klubech Lipska a Salcburku, kde je všeobecně známo, že gigant produkující energetické drinky působí. Kromě nich do této rodiny patří také brazilské Bragantino, člen zámořské MLS New York Red Bulls a nově také Leeds United a klub z třetí japonské ligy Ómija Ardija.

Klopp má také přispět svými kontakty, charismatem a zkušenostmi. V jeho kompetenci by měl být rovněž dohled nad přestupy, prací trenérů a vývojem mládeže. V praxi by to kupříkladu znamenalo, že pokud by se Marco Rose na lavičce Lipska dostal do slepé uličky, mohl by si Kloppa povolat jako sparingpartnera, se kterým si bude vyměňovat nápady. Je otázkou, jak budou jednotliví trenéři podobný „dozor“ brát, ale v Red Bullu jsou o tomto kroku přesvědčení.

Směsice psychologa a fotbalového odborníka je totiž přesně to, co ve společnosti chtějí. Za Kloppovým příchodem stojí zejména Oliver Mintzlaff, který v letech 2014 až 2022 vedl coby manažer fotbalové Lipsko. Pak se přesunul přímo do Red Bullu. Na svých bedrech má veškeré sportovní projekty společnosti včetně formule 1. A právě Klopp je jeho koněm.

Pikanterií je klauzule ve smlouvě, kde je opce na odchod německého sympaťáka. Pokud by totiž Julian Nagelsmann někdy do MS 2026 měl skončit u německé reprezentace a tamní svaz by Kloppa chtěl, Red Bull jej uvolní. Možná je tímto krokem někdejší trenér Mainzu, Dortmundu a Liverpoolu blíže vysněné práci u národního týmu.

Od 1. ledna 2025 tak Kloppa čeká spousta cestování. Teď má ale ještě čas věnovat se své milované ženě Ulle, vnoučatům i padelu, který si tolik oblíbil.