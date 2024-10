Na McDonald´s Cupu zářil, teď ho Černý propaguje. Myler: Je pro děti jako vzor

McDonald´s Cup, to je největší turnaj v České republice pro žáky prvních stupňů základních škol • McDonald’s Cup

Jako malý kluk z Příbrami Václav Černý s týmem ze své základní školy hrál na McDonald´s Cupu. V ročníku 2008/2009 se stal dokonce jeho nejlepším střelcem. Dnes válí v základní sestavě národního mužstva a letošnímu pětadvacátému ročníku ikonického školního turnaje pomáhal jako jeden z jeho patronů.

„Účastnil se okresních i krajských kol, s Příbramí se dostali i do finále. To je přesně člověk, kterého pro projekt potřebujeme,“ vysvětloval Myler. „Dokáže sdílet svoje zážitky z dětství, že se toho projektu zúčastnil. Je to pro danou cílovou skupinu uvěřitelné, autentické a zároveň dokáže mladým ukázat, že píle, práce a snažení se vyplácí. Funguje pro ně jako určitý vzor.“

Černého příběh patří v dlouhé historii turnaje k nejvýraznějším. Na konferenci Sport Alive Myler i na jeho příkladě vysvětloval, proč má pro značku řetězce rychlého občerstvení smysl dlouhodobě podporovat mládežnický fotbalový turnaj. A s úsměvem odmítal představy, že cílem je nalákat malé fotbalisty na hamburgery.

„My nemáme McDonald´s Cup přímo svázaný s marketingovou aktivitou. Nemáme žádnou slevovou akci. Ani v rámci okresních, krajských kol a velkého finále děti nemají možnost dát si tam naše produkty,“ líčil Myler. „Primární cílovou skupinou McDonald´s Cupu nejsou děti, ale učitelé a základní školy. Je to největší školní fotbalový turnaj v České republice. Je pro nás naprosto stěžejní spolupráce s Asociací školních sportovních klubů, která nám dělá oslí můstek do jednotlivých škol.“

Turnaj má už léty osvědčenou strukturu. Týmy se probíjí okresními a krajskými koly a program vrcholí finálovou soutěží s přízviskem Svátek fotbalu. Zapojit děti do hry pomáhají i populární fotbalová jména v čele s internacionálem Vladimírem Šmicerem. S Václavem Černým letos turnaj propagovala Klára Cahynová. Pro příští rok už se chystá dvojice Martin Vitík a Kateřina Svitková.

Projekt přitom nezastavila ani nepříjemná covidová léta, v nichž spousta dětí přestala sportovat.

„V McDonald´s Cupu je trend vzestupný. Vidíme, že po covidu děti naskočily zpátky do sportu,“ uvedl Myler. „Mezi lety 2023 a 2024 registrujeme nárůst deset procent. Máme zapojených 2102 základních škol, což je více než polovina, 3500 týmů a dohromady 40 000 dětí. Důležitá je role učitelů tělocviku a jednotlivých škol. Bez nich by McDonald´s Cup nemohl fungovat.“

Vítězové cen Sport Alive Awards 2024

Nejlepší sportovní obsah

Máš v sobě sparťanskou DNA? (2score)

Nejlepší fanouškovský zážitek

Fan experience na FIBA World Cup 2023 (Fandom Factory)

Nejlepší sportovní inovace

Sparta UNLIMITED (Sparta Praha fotbal)

Nejlepší sportovní projekt města či kraje

Olympiáda dětí a mládeže v Jihočeském kraji (Jihočeský kraj)

Nejlepší partnerská aktivace

Dres nad Prahou (2Score, Betano a Sparta Praha)

Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem pro malé organizace

Kolovratský dřevák (Sport Kolovraty)

Nejlepší sportovní projekt s nízkým rozpočtem pro velké organizace

Puky a tlapky (HC Frýdek-Místek 2015)

Kapitánská páska (Slavia Praha)