Fousek bude znovu kandidovat na šéfa FAČR. Proti němu půjde ředitel LFA

Jednašedesátiletý Fousek řídí fotbalovou asociaci od roku 2021, kdy ve volbě porazil Karla Poborského. Rozhodnutí, zda půjde do nového cyklu, slíbil oznámit nejprve po EURO, pak si lhůtu prodloužil do konce roku. Nyní řekl, že půjde opět do boje, volební valná hromada proběhne příští rok v květnu.

„Plním svůj slib, který jsem dal fotbalovému hnutí a zejména regionálnímu fotbalu v létě, a to že do konce tohoto kalendářního roku se vyjádřím, zda chci kandidovat. Od ledna do března 2025 proběhnou valné hromady okresních a krajských fotbalových svazů a myslím, že je naprosto správné, aby ještě před nimi jejich zástupci jasně věděli, zda současný předseda má zájem pokračovat,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

„Jsem přesvědčen, že asociace byla v období tohoto vedení úspěšná, a to sportovně i jinak. Reprezentace mužů ‚A‘ hrála dvakrát na EURO a postoupila do Ligy národů A, reprezentace do 21 let byla také dvakrát na mistrovství Evropy, k postupu mají blízko i ženy a dařilo se i mládežnickým kategoriím. FAČR je ekonomicky stabilní, podstatně posílila řadou opatření také důvěryhodnost fotbalu. Realizovala velké projekty – ať už tuzemské jako například řešení stadionu Evžena Rošického, změnu Stanov FAČR, strategický plán, či mezinárodní jako finále Konferenční ligy UEFA 2023 a jiné, k nim desítky středních či menších.“

„Ne vše se beze zbytku povedlo, ale právě proto považuji za svoji povinnost nabídnout kontinuitu,“ doplnil.

Postoj Sparty není jednotný

Jedním z jeho soupeřů bude Tomáš Bárta, toho času výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace. Ten rozhodnutí kandidovat také v pondělí oznámil na zasedání ligového grémia.

Za Bártou stojí podle informací Sportu trojice ligových klubů, a to Slavia, Plzeň a Baník. Ze silné čtyřky tedy chybí Sparta, a to zejména proto, že její postoj není jednotný. Někteří si dokážou Bártu představit, jiní preferují Rudolfa Blažka.

Předseda třetiligového Motorletu má bohaté politické zkušenosti, za ODS působil dlouhá léta na pražském magistrátu. Že bude kandidovat do výkonného výboru, už potvrdil, jen zatím výslovně nezmínil žádnou konkrétní funkci. Osobně si obešel všechny významné hráče fotbalové politické mapy a od mnohých získal podporu. Mělo se za to, že jeho zájem směřuje k nejvyššímu postu, k čemuž získal podporu Sparty i Slavie.

To se ovšem, především v případě Slavie, nyní mění s její podporou pro Tomáše Bártu.

Mluví se také, ostatně jako vždy, o Petru Čechovi, ten však alespoň prozatím nemá o tuto pozici zájem. To samé platí o výkonném řediteli ČT sport Jiřím Ponikelském. V jeho případě je patrně nejpřesnější ta formulace, že o něm uvažovaly některé větší kluby.