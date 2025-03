Legendární Seedorf v Praze. Vzpomínal na kolegu Jankulovského i bájný obrat Čechů z roku 2004

Všichni Češi dohromady vyhráli nejprestižnější fotbalovou soutěž, tedy Ligu mistrů, čtyřikrát. Stejný počet ušatých pohárů má na svém kontě Clarence Seedorf sám. Tato obrovská fotbalová legenda dorazila do Prahy jako hvězdný host fotbalové talk show Tiki-Taka v O2 aréně a ještě předtím se pozdravil s několika českými obdivovateli. „Vždycky je skvělé potkat se s fanoušky a Marek (Jankulovski) je můj dobrý kamarád, takže když mě pozval, bylo to snadné rozhodování,“ usmíval se někdejší skvělý záložník.

Zhruba 60 fanoušků se seřadilo v salónku největší české haly a všichni netrpělivě vyhlíželi, kdy se konečně objeví legendární fotbalista. Čekání si mohli krátit obdivováním vystaveného slavného ušatého poháru s červeno-černými třásněmi. „Je to ten pohár, co jsme spolu vyhráli v roce 2007. Je to rarita a jsem rád, že jsme ho sem pro fanoušky mohli dostat,“ popisoval blyštivou trofej někdejší vynikající levý obránce Marek Jankulovski, který měl hlavní podíl na tom, že se na této akci objevil právě Clarence Seedorf.

„Tým Tiki-Taka měl myšlenku udělat show v O2 aréně a hledali nějakého opravdu top hráče, tak mě oslovili,“ začal o tom, jak se na tuto akci dostala legenda jako Seedorf. „Já mám to štěstí, že jsem hrál s několika velkými hráči a stále jsem s nimi v kontaktu. Nakonec jsem oslovil Clarence a jsem rád, že tady je, protože pro Česko je to událost,“ objasnil přítomnost jedné z největších postav fotbalové historie. Doplnil, že s bývalým spoluhráčem je stále v kontaktu, jelikož se potkávají na různých exhibičních utkáních.

Vyčkávání netrvalo mnoho času a zanedlouho do místnosti opravdu vstoupil jeden z nejlepších záložníků historie a s vřelým úsměvem pozdravil všechny přítomné nadšence. „Fanoušci jsou hlavním důvodem, proč jsem mohl prožít tak skvělou kariéru,“ zmínil v krátké úvodní řeči. Pár slov pronesli i přítomní čeští velikáni Marek Jankulovski a Vladimír Šmicer.

Všechny tři legendy se pak dali na chvilku společně do řeči, zatímco se jejich obdivovatelé ukázněně seřadili do fronty na přímé setkání a případnou fotku nebo podpis s prvním fotbalistou v historii, který čtyřikrát zvedl nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Dodnes drží jiný primát této soutěže. Nikdo druhý totiž Ligu mistrů nevyhrál se třemi různými kluby. Seedorfovi se to podařilo s Ajaxem (1995) Realem Madrid (1998) a AC Milán (2003 a 2007).

Il Professore

A zatímco Holanďan se naplno věnoval svým ctitelům, pár slov o něm s novináři prohodil jeho bývalý spoluhráč. „Je to výjimečný chlap. Nejen fotbalista, ale člověk mnoha zájmů. V Itálii se mu říkalo ‚Il Professore‘. Měl obrovský přehled. Byl to pan fotbalista,“ vzpomínal na společně strávená léta v Miláně Jankulovski.

Vrcholem společného působení obou hráčů v nejúspěšnějším italském klubu byl pak již zmíněný triumf v Champions League roku 2007. „Marek měl úžasnou levačku, navíc měl obrovskou výdrž a výbornou techniku. Byl jeden z nejlepších levých obránců na světě. Celý tým jsme měli skvělý a Ligu mistrů jsme nevyhráli náhodou,“ podívá se na opodál vystavenou trofej Seedorf.

A jeho evropská sbírka přitom mohla být ještě početnější nebýt druhé české ikony, jež se akce účastnila. Vladimír Šmicer byl jedním z hlavních strůjců památného obratu Liverpoolu proti AC Milán v roce 2005, kdy Seedorfova družina ztratila poločasové vedení 3:0 a s trofejí nakonec odcházeli liverpoolští.

Legenda Slavie pak rozesmutněla nizozemského hráče ještě jednou, a to v červnu 2004 při památném utkání mistrovství Evropy, které česká reprezentace otočila z 0:2. Vítěznou branku tehdy vstřelil právě Šmicer pouhé dvě minuty poté, co střídající Clarence Seedorf opustil trávník. Dodnes jde pravděpodobně o nejčastěji vzpomínaný zápas české reprezentace. „To hodně vypovídá i o kvalitě Holandska. Česko mělo velmi silný a talentovaný tým a byla to velká bitva,“ pamatuje si tehdejší dechberoucí klání rodák ze Surinamu.

„Celá tahle generace byla speciální. Od obrany až do útoku měli velmi talentované hráče. Užili jsme si proti sobě několik pěkných bitev,“ připomněl Seedorf, jenž proti Česku nastoupil pětkrát ve své bohaté reprezentační kariéře. V oranžovém trikotu celkem odehrál 87 zápasů a je čtrnáctým nejvytěžovanějším tulipánem v historii.

Sešívaný Seedorf?

Ačkoli ve své bohaté kariéře oblékal Seedorf mnoho ikonických dresů (Ajax, Real Madrid, Inter Milán i AC Milán), jeho jméno se v místnosti paradoxně objevilo na sešívaném dresu Slavie. „Nevím, jakou to má spojitost. Radši bych tam viděl dres Realu Madrid nebo AC Milán,“ komentoval netradiční dekoraci Jankulovski.

A kde se objevilo jméno Seedorf s číslem 10 na červeno-bílém svršku pražského klubu, nechápala ani samotná hlavní hvězda setkání. „Já vůbec netuším, zeptejte se toho, kdo ho sem dal,“ smál se Seedorf.

„Před dvaceti lety bychom ho vzali, teď už ne,“ uzavřel vtipem debatu o záhadném dresu Šmicer.