Na místě fotbalového areálu Bedřichovská v pražské Libni by v budoucnu mohl vzniknout ve spolupráci Prahy 8 a klubů Sparta a Meteor druholigový stadion s kapacitou zhruba pět tisíc diváků a dalšími hřišti pro tréninky mládeže. ČTK to sdělil mluvčí Prahy 8 Martin Šalek. Vedení městské části podle něj schválilo memorandum s oběma kluby ohledně rozvoje areálu, v přípravě je smlouva o smlouvě budoucí.

Areál, který je podle radnice v nevyhovujícím stavu, nyní využívá FK Meteor. „Jsem rád, že jsme se dohodli s domácím klubem a městskou částí Praha 8 na spolupráci,“ uvedl generální ředitel AC Sparta Praha Tomáš Křivda. Dodal, že klub nyní připravuje studii výstavby stadionu pro Spartu, který by plnil potřeby jak pro druhou nejvyšší soutěž mužů, tak pro ženskou ligu a mezinárodní mládežnická utkání.

Kromě toho by areál zahrnoval moderní zázemí s tréninkovými hřišti pro mládežnické týmy Meteoru. „Jsme však připraveni i na variantu, kdy se ukáže, že stadion v této lokalitě nebude možné vybudovat. Pak jsme připraveni podporovat vznik moderního tréninkového centra s až čtyřmi fotbalovými hřišti,“ uvedl ředitel. „Spolupráce Prahy 8, Meteoru a Sparty je průlomovým krokem k tomu, aby v Praze 8 vznikl krásný areál na místě, kde dosavadní sportovní zařízení už nevyhovuje,“ dodal starosta Prahy 8 Ondřej Gros (ODS).

Smlouva o smlouvě budoucí, ve které budou specifikovány parametry spolupráce včetně přesně vymezených finančních a obchodních podmínek, by měla být podle Šalka podepsána nejpozději do konce letošního roku. Do konce července pak má Sparta spolu s Meteorem předložit zástupcům městské části ke schválení architektonickou studii budoucí podoby areálu.