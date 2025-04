Pelta stáhl žádost o půjčku: Když jsem viděl tu hysterii... Těší se na jiné miliony

Předseda asociace Petr Fousek ještě přidal: „FAČR se v posledních dvaceti letech za jakéhokoliv vedení snažila v podobných případech vyhovět klubům, které o to požádaly, pokud to samozřejmě bylo ve finančních možnostech asociace.

Jednalo se pouze o ojedinělé případy při dodržení všech předpisů a vždy na základě smlouvy a dalších parametrů například včetně úročení, a nikdy to nebylo považováno za zvýhodnění. Muselo jít zároveň o případ, že včasná návratnost byla vždy plně garantována, například od UEFA.

Také tentokrát byla žádost samozřejmě nejdříve posouzena po právní a finanční stránce kompetentními úseky FAČR. Bylo také zajištěné, že v žádném případě nesmějí být využité peníze náležící amatérskému, výkonnostnímu nebo regionálnímu fotbalu nebo zdroje ze státních dotací,“ uvedl s tím, že žádost neměla co do činění s licenčním řízením.

„Kluby v rámci licenčního řízení pro soutěžní ročník 2025/2026 prokazují bezdlužnost k datu 28. února, přesně podle podmínek Klubového licenčního řádu FAČR.“

Peltovi nahrál výsledek víkendového kola

To tvrdí i Pelta. „S licencí to nemá nic společného. Když jsem viděl, jaká je kolem toho hysterie a jakou nevoli to způsobilo, žádost jsem stáhl. Peníze jsem chtěl využít už na zajištění příští sezony. Nevěděl jsem, že záležitost někdo zneužije v předvolebním boji.“

Tím naráží především na slávistu Jaroslava Tvrdíka a libereckého Ondřeje Kaniu, kteří rozhodnutí výkonného výboru ostře kritizovali.

Peltovi ekonomicky nahrál i sobotní výsledky závěrečného kola základní části. Náskok Jablonce na pátém místě se zvýšil na osm bodů. Je velmi pravděpodobné, že mužstvo tuto příčku udrží. To by mu zajistilo pět milionů korun jako bonus za umístění.

A pokud se z této pozice probojuje do Evropy – potřebuje, aby Olomouc nevyhrála domácí pohár – získá od LFA další prémii ve výši 18 milionů korun.