Další příběhy valné hromady FAČR: boj o místopředsedy, ligu či novinka v hlasování

Na člena etické komise kandiduje Richard Baček, bývalý předseda disciplinární komise. Na člena odvolací komise kandiduje Jan Eisenreich, bývalý předseda etické komise. Do odvolací komise kandiduje Markéta Vochoska Haindlová, která ji vedla v letech 2010 až 2013. V případě zvolení se každý z nich může stát předsedou své komise. Baček o to má údajně zájem, to samé se dá předpokládat u Eisenreicha. Do etické komise kandiduje též jistý Michal Sýkora, advokát Romana Berbra. Je jediným navrhnutým ze strany LFA, která má však v komisi zaručené dvě pozice. O jednu tím přichází, EK tak bude fungovat v neúplném složení.