Příbram rozhodla superfinále malého fotbalu v poslední minutě a slaví premiérový titul

Příbram vstoupila do utkání skvěle – už ve druhé minutě otevřel skóre Filip Šrajn a brzy ho následoval také Petr Sirotek. Vikingové z Brna ale po pauze přitlačili, Martin Bělák a Jakub Dobšíček srovnali a následně přišel i úplný obrat ve skóre. Brněnská radost však netrvala dlouho – trefu Miroslava Kamenského po zásahu videorozhodčího sudí odvolal kvůli faulu.

Když už se oba týmy pomalu připravovaly na prodloužení, přišel rozhodující okamžik. V nastaveném čase přerušil útok vikingů na půlící čáře Patrik Junek, následně se vyhnul dvěma soupeřům a po vynikajícím sólu napálil míč do branky. „Šancí jsme měli hodně a jedna už nám tam musela spadnout,“ komentoval rozhodující okamžik Superfinále v rozhovoru pro Českou televizi po utkání kapitán nových mistrů Jiří Junek, bratr střelce vítězného gólu.

Následně ještě trefou do prázdné klece pečetil velký triumf Partyzanu Josef Čížek. Pro Příbram tak platilo přísloví „do třetice všeho dobrého.“ Po dvou finálových prohrách v uplynulých dvou ročnících mohli její hráči konečně slavit. „Jsem neskutečně šťastný a hrdý na to, co jsme tady za poslední tři roky postavili. Tohle je pro nás obrovská odměna,“ jásal kapitán Junek.

Vikingové dominovali mezi ženami

Před hlavním tahákem večera nabídlo Superfinále malého fotbalu v Podještědském sportovním areálu v Českém Dubu ještě mnoho dalších atraktivních bitev.

Jedinou z celkových šesti finálových účastí Brna proměnily ve finále žen Vikings, které svou kategorii naprosto opanovaly. Ve finále si poradily s Jihlavou Miners hladce 5:1. Katka Kukučová dvakrát skórovala už v první půli, po pauze přidaly další zásahy Eliška Jordánková a také dvougólová Hana Ducháčková. Za Jihlavu korigovala Nikola Pražienková.

Dvě zlata pro Olomouc a Pardubice

Turnaj odstartovaly mládežnické kategorie, v nichž se nejvíc dařilo Olomouci. Její „Mocní kačeři“ ovládli jak kategorii do 19, tak do 23 let. V devatenáctkách otočili finále proti domácímu Liberci a vyhráli 3:1. Mezi třiadvacítkami slavili po penaltách proti Vikings Brno (3:2), přestože většinu zápasu prohrávali.

Dva tituly si odvážejí také Pardubice – výběr PAMAKO zvítězil ve finálových kláních mezi desetiletými (10:1 nad Brnem) i dvanáctiletými (4:0).

Poslední sadu zlatých medailí si odvezli mladíci z Liberce, kteří v kategorii do patnácti let porazili Brno 3:2.

Výsledky Superfinále malého fotbalu 2025

Muži: Partyzan Příbram – L&B reality Vikings Brno 4:2 (2:0)

Ženy: Vikings Brno – Jihlava Miners 5:1 (2:0)

U23: Vikings Brno – Olomouc Mighty Ducks 3:3 (2:0), pokutové kopy 2:3

U19: LSMF Liberec – Olomouc Mighty Ducks 1:3 (1:0)



U15 – finále: Vikings Brno – LSMF Liberec 2:3 (2:3)

o 3. místo: Rytíři Plzeň – PAMAKO Pardubice 8:3 (7:1)



U12 – finále: Vikings Brno – PAMAKO Pardubice 0:4 (0:2)

o 3. místo: LSMF Liberec – Olomouc Mighty Ducks 3:1



U10 – finále: Vikings Brno – PAMAKO Pardubice 1:10 (0:3)

o 3. místo: LSMF Liberec – Olomouc Mighty Ducks 5:5, pokutové kopy 0:1