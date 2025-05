SESTŘIH: Medailový sen se rozplynul. Český tým vypadl ve čtvrtfinále MS s Černou Horou

Rozhodující okamžik přišel až v závěru, ve 39. minutě, kdy černohorský gólman Vasilije Gojačanin poslal dlouhý výhoz na českou polovinu. Balon si převzal Nikola Radonić a pohotovou střelou překonal Dominika Kunického. „Poněkolikáté jsme vypadli ve čtvrtfinále, navíc jsem tu chybu udělal já, takže mě to strašně mrzí,“ hlesl kapitán Stanislav Mařík, který v klíčové situaci zůstal osamocený proti skórujícímu soupeři a souboj jeden na jednoho nezvládl.

„Černohorci docela dobře vyrotovali, vyplul tam jeden hráč volný, snažil jsem se ho dobrat a chytře si to pokryl. Jak jsem tam byl malinko později, už jsem se tam nedostal, otočil se, hezky to před Kuňou píchnul a bohužel to dojelo až do brány,“ líčil zkroušený Mařík.

Ačkoliv skóre hovořilo jinak, Češi nebyli horším týmem. Naopak. V průběhu utkání si vypracovali více šancí a herně měli navrch. Ondřej Paděra se zblízka neprosadil přes výborně chytajícího Gojačanina, Richard Svoboda mířil z dobré pozice mimo.

Rozhodovaly detaily – a ty byly tentokrát proti českému týmu. „Myslím si, že kdo ten zápas sledoval, tak viděl, že jsme šance měli, šli jsme sami na bránu, měli jsme tam náznaky šancí, trochu nám chybělo štěstí, že tam něco nepadlo nebo se neodrazilo. Ale jsem na kluky strašně pyšný, dali do toho srdce, dali jsme do toho všechno, bohužel rozhodla jedna chyba,“ litoval kapitán.

Čtvrtfinále tedy zůstává magickou hranicí, kterou český výběr na světových šampionátech v malém fotbale nedokáže překročit a už počtvrté za sebou končí právě tady. I tentokrát byl přitom český výběr extrémně blízko k tomu, aby proklouzl do medailových bojů.

Přesto odjíždějí Češi z Baku se vztyčenými hlavami. Ukázali, že mají charakter, chuť i sílu se měřit s těmi nejlepšími. „Tenhle tým má dobré charaktery, jsem strašně rád, že ti kluci tady jsou a že jsem s nimi mohl hrát, oblékat stejný dres byla pro mě čest. Myslím, že jsme do toho týmu zase po nějaké době navrátili srdce a kluci mají před sebou ještě hrozně moc času, aby něco vyhráli. Je to prostě dobrý mančaft. Bohužel to nevyšlo, ale myslím si, že to ještě vyjde,“ uzavřel světový i evropský šampion Mařík.

Černá Hora – Česká republika 1:0 (0:0)

Branka: 39. Radonić. ŽK: 33. Dervišević, 38. Mugoša – 29. Jelínek.

Černá Hora: Gojačanin (Koprivica) – Abramović, Pejaković, Kovač (C), Radonjić, Mugoša – Nenezić, Dervišević, Savocić, Pejaković, Popović – Rajković, Bošković, Vukšević. Trenér: Dejan Raspopović.

Česká republika: Kunický (Šlégr, Bíro) – Mařík (C), Macko, Svoboda, Šmerda, Exner – Kubát, Klíma, Jelínek, Doubravský, Paděra – Jákl, Burac, Hakl. Trenér: Patrik Levčík.