Zemřel úspěšný trenér Hareide (†72). Slavil tituly ve třech ligách a vyřadil Spartu

Aage Hareide s Vítězslavem Lavičkou před zápasem Malmö - Sparta
Aage Hareide s Vítězslavem Lavičkou před zápasem Malmö - SpartaZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Aage Hareide jako kouč Malmö vyřadil Spartu v předkole Ligy mistrů
Norský trenér Aage Hareide vedl také dánské fotbalisty
Aage Hareide úspěšně vedl i dánskou fotbalovou reprezentaci
ČTK, iSport.cz
Fotbal
Ve věku 72 let zemřel norský fotbalový trenér Aage Hareide. Jeden z nejslavnějších trenérů ve Skandinávii od léta bojoval s rakovinou mozku. O úmrtí informovala jeho rodina.

Hareide v letech 2016 až 2020 vedl Dánsko, se kterým na mistrovství světa v roce 2018 postoupil do osmifinále. Bývalý reprezentační obránce a hráč Manchesteru City vedl také rodné Norsko a naposledy Island, na jehož lavičce ukončil loni kariéru.

Na klubové scéně Hareide jako první trenér získal ligové tituly ve třech skandinávských zemích: ve Švédsku s Helsingborgem (1999) a Malmö (2014), v Dánsku s Bröndby (2002) a v Norsku s Rosenborgem Trondheim (2003). Před 11 lety s Malmö vyřadil pražskou Spartu ve třetím předkole Ligy mistrů.

