Příprava reprezentace v malém fotbale. Střetne se s Ukrajinou a Slovenskem
Po měsíci přichází další sraz české reprezentace malého fotbalu. Zatímco v listopadu v Brně se národní tým dvakrát utkal s Anglií, tentokrát zamíří do slovenského Púchova, kde se 21. prosince střetne s Ukrajinou a o den později s domácím výběrem.
Zatímco v listopadu v Brně vyzkoušel reprezentační kouč deset nováčků, na Slovensko nepoveze žádného. Ovšem šest hráčů si odbylo premiéru právě za Lužánkami, kde český celek nejprve porazil Anglii 2:1 po penaltovém rozstřelu a druhý den s ní prohrál 0:4. „Na tenhle sraz pojedeme v trochu jiném složení. I když někteří hráči mají za sebou jeden reprezentační sraz, tak jsou pro mě stále nováčci,“ připomněl Levčík.
Proti Anglii několik premiérových reprezentantů zaujalo, takže dostanou další příležitost v národním týmu, který se připravuje na mistrovství Evropy. To od 27. května do 4. června hostí Zimní stadion Ondreje Nepely v Bratislavě. „Pořád ještě testujeme a hledáme ideální složení i varianty. Nemůžu říct, že teď na Slovensku budou hráči, kteří pojedou na mistrovství Evropy, ani že nepojedou. Někteří kluci si po prvním srazu řekli o další šanci, aby ukázali, zda na to mají, nebo ne,“ objasnil český kouč.
Do branky se vrací mistr světa i Evropy Ondřej Bíro, v současnosti trenér gólmanů národního celku. „Máme dlouhou přípravu právě proto, abychom si vyzkoušeli všechny varianty, které mohou nastat. Těším se, až Bírase uvidím v brance, a věřím, že podá svůj standardně výborný výkon,“ poznamenal Levčík.
V Púchově českou reprezentaci čeká v sobotu 20. prosince trénink a od šesti hodin večer zápas s Ukrajinou. V neděli 21. prosince pak dopolední trénink a od tří hodin odpoledne duel se Slovenskem. „Věřím, že sehrajeme dva kvalitní zápasy, které budou zase o něčem jiném než poslední sraz. Otázka je, v jakém složení přijede Ukrajina, ale těším se na utkání se Slovenskem v čele s rumunským trenérem (Marius Mitu – pozn. red.), se kterým se dobře známe z Ligy mistrů nebo šampionátů. Určitě to bude dobrý zápas i pro nás, aby hráči prokázali, že se dokážou prosadit a vyrovnat s tlakem na hřišti,“ uvedl český kouč.
V porovnání s posledním srazem by u svých svěřenců rád viděl lepší výkon hlavně v ofenzivě. „Určitě chceme být nebezpečí směrem dopředu a tlačit se víc do zakončení,“ podotkl Levčík.
Česká nominace pro přípravu na Slovensku
Brankáři: Ondřej Bíro (Most), Nicolas Šmíd (PAMAKO Pardubice).
Hráči do pole: David Cupák, Jan Havel, Bohumír Doubravský, Dominik Šmerda, Erik Burac (všichni Vikings Brno), Jaroslav Kubát, Josef Stránský (oba PAMAKO Pardubice), Esat Iljazi, Daniel Kasal (oba Most), Filip Šrajn (Partyzan Příbram), David Brtnický (Jihlava Miners).