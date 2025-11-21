Hanspaulka ovládla souboj posledních mistrů a přezimuje na prvním místě
Duel dvou posledních šampionů Superligy malého fotbalu a zároveň zápas o první místo v tabulce západní skupiny před dlouhou zimní přestávkou zvládla lépe pražská Hanspaulka, která doma zdolala Partyzan Příbram 6:4. „Nic jiného než titul nechci. Jdeme si pro něj,“ hlásil sebevědomě dvougólový střelec domácích Marco Škop.
Před dvěma měsíci Hanspaulka v prvním kole ročníku prohrála v Příbrami 0:3. Šlo o jedinou porážka Pražanů v sezoně a teď ji obhájcům titulu oplatili. „Věděli jsme, že Příbram má dobře připravený tým, do zápasů jde na sto procent a nenechá nám nic zadarmo. Po porážce v Příbrami jsem však říkal, že máme dobře poskládaný tým a teď jsme to ukázali. Věděl jsem, že s tímto mužstvem zvládneme zápas za tři body. Předvedli jsme fantastický herní styl a myslím, že to bavilo i diváky,“ radoval se pražský útočník Škop, který donedávna používal příjmení Žiga.
Po sedmém podzimním kole tak vedou Pražané tabulku západní skupiny o čtyři body před Příbramí, která má ovšem utkání k dobru.
Obhájci titulu mají i přes závěrečnou porážku za sebou povedený podzim, tři body je dělí od třetí Plzně a šest od Mostu s Libercem, což už jim dává téměř jistou účast v play-off. „Jsme spokojení. Nějaké zápasy byly samozřejmě těžší a museli jsme otáčet. Třeba v Mostu jsme v poločase prohrávali 1:5 a vyhráli jsme 8:5. Tým je silný, máme z čeho brát, je cítit náš morál. Hrajeme spolu nějakou dobu a známe se. Tmelíme se dobře a pak z toho těžíme,“ poznamenal příbramský gólman Jan Bohuslav.
Zápas v Praze ovšem od začátku vycházel lépe Hanspaulce, která držela vedení téměř po celý zápas. Definitivní rozhodnutí přišlo mezi 43. a 51. minutou, kdy domácí vstřelili tři branky, zvýšila na 6:2 a definitivně potvrdila vítězství. „Nevyšel nám start druhé půle, ale ani v prvním poločase jsme nechytali jejich přeběhy. Celkově jsme dozadu měli mezery, nezvládli jsme to dobře,“ uznal Bohuslav.
Sám příbramský gólman pak sice šest minut před koncem snížil, ale na dorovnání čtyřgólového manka už bylo pozdě. Na druhé straně kraloval útočník Škop, jenž otevřel skóre a pak přidal ještě druhý gól a jednu asistenci „Cítil jsem se dobře, i když jsem měl za sebou náročný týden, ale tady neřeším nic jiného než fotbal. Dělám, co mě baví, to je dávat góly a připravovat je. Fotbal miluju,“ hlásil pražský forvard. „Pohybuju se všude na hřišti, kdekoli je balon. Kde vidím možnost něco vymyslet, tam se ocitnu,“ popsal svůj herní styl.
Pražané tak ukazují, že po letní proměně si mužstvo sedlo a patří také k jasným kandidátům na titul. „Máme v týmu kluky, s nimiž společně hrajeme první Hanspaulskou ligu za Spoje Praha. Dali jsme se dohromady a nějakou dobu už spolu jsme. Děláme, co trenér chce, a hrajeme, co nám sedí. Máme mladý celek, super fotbalisty, kteří chtějí makat,“ podotkl Škop a vybral největší zbraň Pražanů: „Máme mix dobrých individualit, které tvoří silný tým,“ dodal.
Na první místo pak bude chtít znovu dosáhnout také Partyzan, který touží ovládnout Superligu malého fotbalu podruhé za sebou. „Jsme namlsaní na obhajobu. Nechceme nic menšího, než se pokusit znovu získat titul. To je náš cíl,“ vyslovil přání Bohuslav.
Hanspaulka Praha – Partyzan Příbram 6:4 (3:1)
Branky a nahrávky: 7. Žiga Škop (Kolodezhnyi), 24. Kolodezhnyi (Žiga Škop), 30. vlastní Šrajn, 43. Tatumirak (Rakotomavo Tsiory), 48. Žiga Škop (Gončarov), 51. Žežulka – 23. Sirotek (Čížek), 37. Sirotek (Čížek), 54. Bohuslav (P. Junek), 56. Šrajn (P. Junek). Rozhodčí: Kubečka – Josipovic. Hráno bez karet.
Hanspaulka Praha: Jakub Kerbach – Adam Jákl (C), Ondřej Žežulka, Nikita Gončarov, Roman Tatumirak, Niaina Rakotomavo Tsiory, Patrik Uher, Marco Žiga Škop, Vladyslav Kolodezhnyi, Mustapha Olanrewaju Toyin.
Partyzan Příbram: Jan Bohuslav – Lukáš Kilián, Vít Pospíšil, Filip Šrajn, Jiří Junek (C), Petr Sirotek, Patrik Junek, Josef Čížek, Matěj Vohradský.