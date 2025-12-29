Sigma má jednat o příchodu Sejka: kontaktovala Nizozemce, Sparta je mimo
Toulky po Evropě mohou skončit. O útočníka Václava Sejka usiluje olomoucká Sigma, která se měla pustit do konkrétních jednání s nizozemským Heerenveenem. Třiadvacetiletý fotbalista v něm hostuje od léta z pražské Sparty a podle všeho není spokojený s herním vytížením.
Jisté je, že Sigma přišla o svého nejlepšího hráče ligového podzimu. Daniel Vašulín se vrací do Plzně, která si ho předčasně stáhla z ročního hostování. Definitivně to potvrdil v nedělním rozhovoru pro klubový web šéf Viktorie Adolf Šádek.
Proto se vedení olomouckého celku dívá po náhradě. Deník Sport a web iSport informoval po posledním utkání proti Lechu Poznaň (1:2) v Konferenční lize o tom, že pozornost znovu směřuje na Václava Sejka.
Poprvé se o něj Hanáci zajímali už před rokem v zimě. „Sejk je divočák a my chceme hráče s emocemi. I za cenu toho, že vám třeba rozkopou kabinu, když to řeknu blbě. To mi ale nevadí, chci v týmu zdravě naštvané hráče,“ sdělil trenér Tomáš Janotka v rozhovoru pro Ligu naruby. Nyní se interes o hrotového útočníka proměnil podle serveru inFotbal.cz v konkrétní jednání.
Sejk stále papírově patří Spartě, i když za poslední dva roky vystřídal čtyři zahraniční týmy. Momentálně hostuje v SC Heerenveen, který má na jeho nákup opci ve výši 1,5 milionu eur (asi 36 milionů korun). Letenští v tuto chvíli nemají na hráčovu budoucnost žádný vliv.
Olomouc potřebuje posílit útok okamžitě, proto je ve hře následující varianta: Heerenveen vykoupí útočníka ze Sparty a obratem ho prodá na Hanou. Pochopitelně s aspoň malým finančním ziskem. Portál inFotbal.cz uvedl, že Sigma poslala už druhou nabídku.
Kromě peněz může dohodu zkomplikovat skutečnost, že nizozemský klub by potřeboval v případě Sejkova rychlého odchodu sehnat náhradu. Jinými slovy: přivést konkurenta k Dylanu Ventemu ze Surinamu, který skóroval v této ligové sezoně šestkrát v sedmnácti zápasech.
Pokud se obě strany skutečně domluví, Sejk se vrátí do české ligy po dvou letech. Naposledy na podzim 2023 bojoval o místo ve Spartě, za kterou naskočil do šestnácti soutěžních zápasů (1+0). Od té doby putoval po hostováních v Evropě, mihnul se v nizozemské Rodě, polském Zaglebie Lubin a portugalském Famalicau. Zatím se výrazně neprosadil ani v Heerenveenu.
„Posbíral jsem dost zkušeností, ale kolikrát potřebuji čas na adaptaci, protože pokaždé jsem hrál jinou soutěž. Nechci se vymlouvat, ale není snadné přijít do týmu a dát jedenáct gólů za půl roku. Spoluhráči si také musejí zvyknout na můj herní styl,“ vyprávěl Sejk v listopadovém rozhovoru pro Ligu naruby.
Nejlepší část této sezony prožil na konci října a začátku listopadu. Důrazný forvard skóroval ve třech soutěžních zápasech po sobě a dočkal se nominace do áčkové reprezentace, kterou stvořil tehdejší „bridge“ trenér Jaroslav Köstl. Sejk absolvoval zhruba hodinu hry v přípravě proti San Marinu (1:0).
Jenže jeho situace v klubu se nezlepšila. Sejk po návratu z reprezentačního srazu ani jednou nefiguroval v základní sestavě a v šesti utkáních posbíral na trávníku necelých sto minut. V nizozemských médiích se proto objevily spekulace, že český reprezentant žádá větší herní vytížení, nebo další změnu.
„Samozřejmě už chci větší stabilitu. Bude to lepší pro mě, ale hlavně pro rodinu, abychom zůstali na jednom místě delší dobu a vytvořili si zázemí,“ zdůraznil Sejk pro Ligu naruby.
Bude to nakonec v Olomouci, anebo nové skautingové oddělení na Andrově stadionu „vykouzlí“ zahraničního hráče, jako tomu bylo v případě Danijela Šturma a Fabijana Krivaka?
Václav Sejk v Heerenveenu
- Zápasy: 19
- Odehrané minuty: 714
- Góly: 4
- Očekávané góly: 2,76
- Asistence: 1
- Očekávané asistence: 1,09
- Střely/na branku: 16/8
- Přihrávky/úspěšnost: 105/67 %
- Osobní souboje/úspěšnost: 184/34 %
- Osobní vzdušné souboje/úspěšnost: 66/39 %
Zdroj dat: Wyscout
