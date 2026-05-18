Fotbalový skandál ONLINE: Šigut i dalších 12 obviněných se přiznali policii
Na konci března proběhl největší policejní zásah v historii českého fotbalu. Týká se první ligy, nižších soutěží i mládeže. Zadrženy byly desítky lidí. Jde o korupci v utkáních v souvislosti se sázkami a v některých případech šlo primárně o ovlivnění výsledků. Jedním z podezřelých je primátor Karviné Jan Wolf, jde také o rozhodčí z profesionální listiny i prvoligového hráče. Mezi vlivné muže celé aféry patři Daniel Černaj, který podle informací redakce již přistoupil na dohodu o vině a trestu. Etická komise FAČR zveřejnila seznam zahajených disciplinárních řízení. Veškeré dění sledujeme ONLINE.
Zprávy ze dne 18. května 2026
Záložník Karviné Samuel Šigut a dalších 12 obviněných v moravskoslezské části korupční kauzy ve fotbale se policii přiznalo ke zmanipulování zápasů a přijetí nebo dávání úplatků. Uvedl to Radiožurnál s odkazem na informace z policejních dokumentů. Obvinění se vyjádřit odmítli. Podle Radiožurnálu se Šigut policii přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dvě utkání ovlivnil a také přijal úplatek. „Částka v rozmezí mezi 20 a 30 tisíci korun, přesně si již nepamatuji,“ řekl Šigut policii.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Má zakázanou činnost od Etické komise FAČR z důvodu podezření o účasti z match-fixingu, ale Jakub Elbel není mimo olomoucký tým. Ostatně kdyby byl, Sigma by pravděpodobně porušila plnění profesionální smlouvy. Levý obránce je tedy v běžném procesu, akorát bez zápasového vytížení. „Trénuje s námi, chystá se. Ale víme, že ho nemůžeme použít. Je tady presumpce neviny. Čekáme, jak se to dál vyvine,“ odpověděl iSportu generální sportovní manažer Pavel Hapal, který po odvolání Tomáše Janotky zaskakuje coby hlavní kouč.
Zprávy ze dne 7. května 2026
Etická komise FAČR v pondělí zahájila disciplinární řízení s olomouckým obráncem Jakubem Elbelem a zastavila mu činnost z důvodu podezření z match fixingu a úplatkářství ve formě účastenství. Na Andrově stadionu tohle rozhodnutí respektují, nicméně ctí presumpci neviny.
„SK Sigma Olomouc přijal informaci o zastavení činnosti pro Jakuba Elbela. Jednání, ze kterého je podezřelý, se v žádném ohledu neslučuje s hodnotami, které klub zastává. Zároveň je však nutné respektovat presumpci neviny, která je základním právním principem. Proto v tuto chvíli klub vyčká na další vývoj," odpověděl redakci Jiří Fišara, tiskový mluvčí hanáckého celku.
Zprávy ze dne 5. května 2026
Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodě o vině a trestu. Petřík ještě v této sezoně patřil na listinu rozhodčích pro profesionální soutěže: v aktuálním ročníku první ligy řídil tři zápasy jako hlavní sudí a v 19 byl u videa. V korupční kauze čelí podezření, že v roce 2023 za úplatu ovlivnil dvě druholigová utkání Opavy - proti Varnsdorfu a Zbrojovce Brno.
Podle nejnovějšího komuniké Etické komise FAČR z úterý 5. května je jasné, že vyšetřování kauzy Úklid týkající se match-fixingu a úplatkářství pokračuje. Bylo zahájeno disciplinární řízení například s obráncem Jakubem Elbelem ze Sigmy Olomouc (pro podezření z match fixingu a úplatkářství ve formě účastenství a současně se tomuto hráči předběžně zastavila závodní činnost), útočníkem Davidem Látalem z Baníku Ostrava (pro podezření z neoznámení disciplinárního přečinu) či chrudimským šéfem Tomášem Linhartem (pro podezření z match fixingu a úplatkářství). Elbel ještě v sobotu nastoupil za Hanáky v Ďolíčku proti Bohemians, Látal se léčí z těžkého zranění kolene.
Disciplinární řízení bylo zahájeno i s MFK Chrudim, Františkem Chmielem a Michalem Hladíkem. Otakaru Procházkovi za spáchání disciplinárních přečinů zneužití pravomoci a match fixingu uložila komise disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR na dobu čtyř let společně s peněžitou pokutou ve výši 5 000 Kč. Podle informací iSportu se kauza bude ještě mnohonásobně větvit.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Domluvený gólman musel na záskok jinam, a tak Danielu Černajovi nevyšla sázka. Aby obří ztrátu ve výši 11 milionů korun pokryl, měl podle policie poslat dva hráče na prostituci do Polska. Vyplývá to z vyšetřovacího spisu. S informací přišel Deník.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Na Slovensku jsou v boji proti match-fixingu dál než v Česku – takový je závěr úterní konference v Bratislavě. Nicméně za současnou kauzu Úklid si vysloužil Kamil Javůrek, integrity officer FAČR, kredit a spoustu gratulací. „Je to obrovský případ napříč ligami,“ uznale hodnotili jeho kolegové ze Slovenského fotbalového svazu před 160 účastníky ze všech koutů světa. Reportáž z Bratislavy čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Obránce Znojma Michal Suchý, který dříve působil ve Zlínsku vystoupil z Fotbalové asociace České republiky. Na fotbalové půdě už tak potrestaný být nemůže a Etická komise s ním přerušila disciplinární řízení. Podle informací iSportu byl Suchý se svým spoluhráčem Markem Kalinou, brankářem divizního Znojma, tento týden propuštěn z vazby.
Suchý je zapleten v případu, jehož hlavní postavou je bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Etická komise ho podezírá z ovlivňování utkání a vyplácení úplatků 1000 až 2000 eur hráčům.
Komise uvedla v jeho případě šest zápasů od roku 2022, poslední je z loňského června, kdy podle ní Býma kvůli sázkám zorganizoval ovlivnění utkání Zlínska a Startu Brno spočívající ve vstřelení určitého počtu branek. Po zápase zařídil vyplacení úplatku nejméně 2000 eur (v tehdejším přepočtu téměř 50.000 korun) brankáři Marku Kalinovi a obránci Suchému, kteří v té době za Zlínsko hráli. Naposledy působili v divizním týmu 1. SC Znojmo (čtvrtá liga).
S Kalinou vede komise disciplinární řízení pro sedm přečinů od roku 2022 do loňského listopadu zejména za přijímání úplatků od Býmy, aby svým výkonem ovlivňoval utkání. V případě Suchého šlo o trojí přijetí úplatku v loňském roce, aby výkonem ovlivňoval zápasy. Komise hráčům zakázala soutěžní činnost.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Z vazby byl propuštěn další obviněný. České televizi to řekl náměstek olomouckého vrchního státního zástupce Radek Bartoš. Podle České televize má jít o bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, kterého poslal za mříže brněnský městský soud. Z původních čtyř tak zůstává za mřížemi poslední stíhaný. V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí, počet nemusí být konečný.
Předseda komise rozhodčích Libor Kovařík v květnu 2024 zavolal karvinskému šéfovi Janu Wolfovi. V době ligového finiše se bavili o výkonu sudího v posledním utkání slezského klubu, o nasazování rozhodčích do jeho zápasů a o penaltách z duelu proti Českým Budějovicím. Ukázal to policejní odposlech z probíhající korupční kauzy. Pojďme si zaznamenané výroky dát do souvislostí. Více čtěte ZDE>>>
Z téměř neznámého muže se v jedno březnové úterý stal hlavní tváří českého fotbalu. Kamil Javůrek, Integrity Officer fotbalové asociace, odhalil veřejnosti obří korupční kauzu, která se týká především nekalého sázení na Moravě. „Vytrhli jsme problém i s kořeny,“ říká. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Rozhodčí Miroslav Zelinka neuspěl u odvolací komise s žádostí o zrušení předběžného zákazu činnosti, který vydala etická komise. Dopis totiž odeslal o den později, než určuje odvolací lhůta. O tom psal iSport.cz už dříve. Sudí nyní ovšem prostřednictvím svého advokáta vysvětluje, že tento aspekt není z jeho pohledu zásadní. Zelinka primárně požaduje, aby etická komise revokovala své vlastní rozhodnutí o zahájení disciplinárního řízení.
„Požadujeme, aby komise věc odložila, aby disciplinární řízení bylo bez zbytečného odkladu zastaveno, a to z důvodu, že podle nás bylo disciplinární řízení zahájeno nesprávně a v rozporu s předpisy FAČR, jakož i právním řádem ČR,“ uvedl Petr Caletka, Zelinkův advokát a donedávna rovněž ligový rozhodčí.
Na odložení, respektive zastavení řízení žádná lhůta stanovena není. Etická komise měla podle Caletky nejprve rozhodnout o návrhu na odložení věci, který k ní Zelinka podal, čímž by musela logicky zrušit i navazující rozhodnutí o předběžném zákazu činnosti. Zelinku řeší etická komise kvůli podezření z ovlivnění utkání Karviná–České Budějovice (2:1) z jara 2024. Policie ho na rozdíl od 32 jiných osob neobvinila.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Rozhodčí Miroslav Zelinka neuspěl s odvoláním proti předběžnému zastavení činnosti, o němž rozhodla etická komise. Stalo se tak výhradně proto, že bylo doručeno opožděně.
Miroslav Zelinka čelí podle policie podezření, že za úplatu ovlivnil utkání Karviná–České Budějovice na jaře 2024. Na základě toho s ním etická komise zahájila disciplinární řízení a předběžně mu pozastavila činnost. Zelinka, který už dříve důrazně vystoupil proti svému obvinění, podal právě proti pozastavení činnosti odvolání. To projednala odvolací komise, ovšem k jádru věci se vůbec nedostala.
„Odvolání Ing. Miroslava Zelinky proti rozhodnutí etické komise se jako opožděné zamítá,“ uvedla ve svém komuniké. A vysvětlila, že Zelinkovi začala běžet pětidenní lhůta dne 26. března. To znamená, že čas měl do 30. března. Jeho odvolání však dorazilo o den později. Zelinka tedy nyní bude čekat na verdikt etické komise, která jeho případ řádně projedná.
Dva ze čtyř stíhaných v rozsáhlé kauze byli propuštěni z vazby. Podle žalobce už nehrozí, že by mařili vyšetřování, uvedla Česká televize. Podle informací ČTK jde o dva obviněné, které vzal do vazby soud ve Zlíně. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš řekl, že u nich vazba byla nahrazena slibem a dohledem probačního úředníka. Podle informací iSportu se jedná o Marka Kalinu, brankáře divizního Znojma, a jeho spoluhráče Michala Suchého. Jakub Prokeš by mohl být propuštěn příští týden, zatímco v případě Pavla Býmy půjde patrně o delší pobyt ve vazbě.
Zprávy ze dne 17. dubna 2026
Jeden ze stíhaných hráčů, opavský Filip Štěpánek, může hrát. Etická komise mu s okamžitou platností zrušila předběžný zákaz činnosti. Disciplinární řízení však pokračuje.
Co se stalo? Komise změnila kvalifikaci z paragrafu Úplatkářství na neoznámení disciplinárního přečinu. Zdá se totiž, že hráč nabízený úplatek nepřijal. Předseda Etické komise Martin Holub k tomu říká: „Ke změně kvalifikace jsme přistoupili, jelikož dosavadní dokazování nenasvědčuje tomu, že by se ze strany podezřelého jednalo o disciplinární přečin úplatkářství nebo match-fixingu. Ke zrušení předběžného zákazu přistoupila Etická komise vzhledem ke změně právní kvalifikace, a rovněž s přihlédnutím k dosavadnímu dokazování a postoji podezřelého. Ze zrušení předběžného zákazu nicméně nelze v žádném případě dovozovat, že disciplinární řízení skončí a nedojde k případnému potrestání - pouze však již podle Etické komise netrvají důvody pro trvání předběžného zákazu (tj. zejména obava, že by podezřelý spáchal disciplinární přečin úplatkářství či match-fixingu).“
Štěpánek byl doposud v podezření, že ovlivnil barážové dvojutkání Karviná–Vyškov za úplatu 100 tisíc a za korun a příslib přestupu do Karviné nebo jiného klubu.
K situaci se vyjádřila i Opava, současný hráčův klub. „Klub vnímá rozhodnutí jako přirozený výsledek dosavadního průběhu dokazování a vyhodnocení zjištěných skutečností. Filip Štěpánek se může vrátit s okamžitou účinností k plnohodnotné činnosti bez omezení.“
Další dvě osoby, které Etická komise stíhala v souvislosti s možným disciplinárním přečinem, vystoupili z fotbalové asociace. To znamená, že fotbalová spravedlnost na ně už nedosáhne. Jedná a Andriie Lychkivského a Lukáš Hálu. Etická komise proto přerušila řízení s oběma osobami a zároveň podala návrh výkonnému výboru, aby je zařadila na listinu osob, které se už v budoucnu nesmí stát členy asociace. Lychkivskyi byl hlavním investorem 1. SC Znojmo a komise ho podezřívala, že organizoval ovlivnění utkání pro sázkové účely, že nabízel a vyplácel úplatky v souvislosti se zápasy Sparta Brno–Znojmo a Chrudim–Start Brno. Lukáš Hála je hráčský agent, jenž čelil podezření z organizace zápasů za účelem nekalého sázení. Komise mu napočítala hned patnáct podezřelých utkání.
Březnové rozhodnutí zlínského okresního soudu o uvalení vazby na dva obviněné ve fotbalové korupční kauze je pravomocné. Třetí muž si proti rozhodnutí o vazbě podal už dříve stížnost. ČTK to dnes řekl soudce Petr Prokopius, který ve vazebním zasedání rozhodoval. Kdo z obviněných si stížnost podal, soudce neupřesnil.
Do vazby poslal okresní soud trojici mužů 26. března. Byl mezi nimi bývalý funkcionář FC Zlínsko a někdejší rozhodčí Pavel Býma. Dalším dvěma obviněným nebylo zřetelně vidět do obličeje, podle webu iSport.cz šlo o brankáře divizního Znojma Marka Kalinu a jeho spoluhráče Michala Suchého. „Dvě z vazebních věcí jsou v právní moci. Další, kde je podaná stížnost, budeme předkládat krajskému soudu. Pevně daný termín, do kdy musí rozhodnout, není. Samozřejmě to ale řeší přednostně," řekl Prokopius.
Soud shledal u trojice obviněných všechny tři vazební důvody. Obavu má z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků, ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni. Už dříve Prokopius potvrdil, že jde o funkcionáře a hráče. Zdali všichni v minulosti působili v FC Zlínsko, říci odmítl. Advokáti Klára Hlucháňová, Petr Konečný a Jaroslav Tkadlec nechtěli totožnost svých klientů ani jejich podíl v korupční kauze, který jim kladou vyšetřovatelé za vinu, komentovat.
Ve vazbě je spolu s triem, které tam poslal soud ve Zlíně, ještě bývalý manažer třetiligového Startu Brno Jakub Prokeš. V jeho případě rozhodoval v březnu Městský soud v Brně, jeho rozhodnutí je pravomocné.
V kauze je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Škoda přesahuje podle náměstka olomouckého vrchního žalobce Radka Bartoše u některých obviněných deset milionů korun.
Zprávy ze dne 16. dubna 2026
Další z obviněných v sázkové korupční aféře vystoupil z řad fotbalové asociace. Je jím Josef Tomanec, rozhodčí moravské třetí a čtvrté ligy. Znamená to, že etická komise na něj už nedosáhne. Je však pravděpodobné, že výkonný výbor ho zařadí na tzv. Listinu, pracovně black list – to mu jednou provždy znemožní návrat do fotbalu. Tomanec měl patřit k významnějším postavám kauzy. Za úplatek měl ovlivnit tři utkání v letech 2024 a 2025. Konkrétně Start Brno–Hodonín, Start Brno–Rosice, Zbrojovka Brno B–Hodonín. Sudí byl rovněž členem komise rozhodčích OFS Uherské Hradiště, z ní však byl odvolán. Tomanec je třetí ze 49 osob, s nimiž etická komise zahájila řízení, která vystoupila z asociace. Před ním tak učinili funkcionář Pavel Býma a prvoligový rozhodčí Jan Petřík.
Hráči a trenér třetiligového Startu Brno se veřejně pustili do vedení klubu. Hlavním důvodem jsou finance. Hráči sice podepisovali smlouvy s tělovýchovnou jednotou, výplaty jim ale hradil předseda klubu Roman Procházka. Ten po vypuknutí korupční a sázkařské aféry odstoupil z vedení klubu, fotbalisté od té chvíle hrají zadarmo a došla jim trpělivost. Obrátili se na integrity officera fotbalové asociace Kamila Javůrka a předsedkyni České asociace fotbalových hráčů Markétu Haindlovou a žádají o prošetření celé situace. Rozhovor s trenérem Martinem Ondou čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 14. dubna 2026
Bývalý hráč Opavy Tomáš Rataj se sám přihlásil Fotbalové asociaci ČR, aby s ním zahájila vyšetřování v korupční a sázkařské kauze v českém fotbale. Hráč působí v zahraničí a během první vlny obvinění v březnu nebyl členem FAČR. Etická komise se proto nemohla jeho případem zabývat. Asociaci se přihlásil a zaplatil členský příspěvek.
„Když tahle kauza vyšla, tak jsem si svého jména všiml asi až po dvou dnech někde v médiích a byl jsem z toho, musím říct, hodně zaskočený. Dost mě to zasáhlo a myslím si, že je správný krok, být v tomhle proaktivní a očistit svoje jméno u disciplinárního řízení,“ uvedl Rataj. Více čtěte ZDE>>>