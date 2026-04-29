Černaj měl poslat hráče na prostituci do Polska! Řešil tím ztrátu 11 milionů
Domluvený gólman musel na záskok jinam, a tak Danielu Černajovi nevyšla sázka. Aby obří ztrátu ve výši 11 milionů korun pokryl, měl podle policie poslat dva hráče na prostituci do Polska. Vyplývá to z vyšetřovacího spisu. S informací přišel Deník. Fotbalový skandál ONLINE ZDE>>>
V lednu 2024 se v Prostějově hrál zápas Tipsport Cupu mezi týmy Olomouc B a Opava. Daniel Černaj, klíčová postava probíhající korupční kauzy v českém fotbale, domluvil ohnutí výsledku dvěma směry: na olomouckou výhru a na nejméně čtyři vstřelené branky. Hanáci zvítězili 2:0, z čehož vyplývá, že se podařilo splnit pouze polovinu naplánované korupční akce.
Co se zvrtlo?
Mafie měla podle policejního dokumentu domluvené tři opavské hráče, kteří měli ovlivnit výsledek. Jedním z nich, patrně klíčovým, měl být gólman Lumír Číž. Jenže stalo se něco, co Černaj a spol. nemohli ovlivnit.
Zranil se jiný opavský brankář Adam Richter, a tak Číž byl klubem převelen na další přípravný zápas v Karviné. Místo něj chytal Matěj Hafera, který neměl s mafiány nic společného. Černaj přesto šel do rizika a rozhodl se kromě olomoucké výhry vsadit také na čtyři vstřelené góly a zároveň na tři ve druhém poločase.
Riziko nevyšlo a mělo smutné vyústění
Co se stalo, vyplývá z pozápasového telefonátu, který se popisovaného utkání týkal. Filip Benc, bývalý fotbalista a v hierarchii skupiny třetí nejvýše postavený muž (komunikace s hráči, signalizace během ovlivněných zápasů), v něm mluvil se Samuelem Šigutem, jenž byl do konání sázkařského gangu zapletený.
Nejprve si Šigut pochvaloval, že si vydělal, protože vsadil pouze na výhru Olomouce. Společně s Tomášem Ratajem – v zápase nehrál, ovšem na ovlivňování se dříve podílel – se všichni měli smát Černajovi, že zase prohrál.
Šigut se do telefonu podivoval, proč Černaj navzdory absenci spolupracujícího brankáře a jen se dvěma hráči z pole sázel na čtyři vstřelené góly a navíc ještě na tři branky ve druhém poločase. Benc mu měl vysvětlit, že sázka by pak ztratila smysl, protože by pokryla pouze hráčské provize. Sám Benc prý vyšel z utkání s nulou, protože vsadil na prohru Opavy a rovněž na tři góly ve druhé půli.
Černaj však prý dopadl daleko hůře. Sázku podal u zahraničních sázkařských skupin prostřednictvím Jakuba Prokeše ze Startu Brno, jednoho z obviněných a donedávna vazebně stíhaného člena skupiny. Z tohoto jediného duelu údajně Černajovi vznikl dluh 450 000 eur, což je v přepočtu podle současného kurzu přibližně jedenáct milionů korun.
„Na výlet za Polákem“
Černaj podle Bence přiznal, že na splacení dluhu nemá peníze. Odposlechy měly zachytit, jak Bencovi říká, že zajede „na výlet za Polákem“. Oba hráče, jimž se nepovedlo zápas dostatečně ovlivnit, se rozhodl poslat do Polska. V telefonu doslovně řekl, že je mu jedno, kolik chlapů se na nich vystřídá. Podle policie z toho vyplývá, že hráči měli na jeho dluh vydělat prostitucí.
Zda k tomu skutečně došlo, už policejní spis v podobě, do níž nahlíží Deník, neuvádí. Na místě je v této souvislosti však připomínka, že Černaj už byl v minulosti trestán za dětskou pornografii v souvislosti s mládežnickým fotbalem.
Černaj s Prokešem pak řešili dluh v Rakousku na schůzce s investory a měli ho uhradit do deseti dnů.
Zajímavý telefonát ovšem proběhl i před tímto utkáním. Volali si rovněž Benc a Šigut. V odposlechu podle policie hovoří také Šigutova přítelkyně Natálie, která si během něj zrovna zakládá účet u sázkové kanceláře Tipsport a chystá se vsadit na výhru Olomouce. Podivuje se, že sázku má schvalovat Černaj. Šigut jí vysvětluje, že jde o podezřelou sázku. Bencovi pak říká, že mu Černaj dal pokyn, aby na výhru vsadil.
Kauzu vyšetřuje policie i fotbalová etická komise.
Tipsport Cup (hráno v lednu 2024)
Olomouc B–SFC Opava 2:0
Branky: 5. Mikulenka (pen.), 9. Michl.
OLOMOUC B, 1. poločas: Koutný – Hadaš, Dohnálek, Vepřek, F. Uriča – Cahel, Fabiánek – Michl, Mikulenka, A. Uriča – Kašpárek. 2. poločas: Koutný (65. Mazur) – Hadaš (65. Přichystal), Dohnálek (60. Pavlíček), Bednár, Galus – Spáčil, Fabiánek (60. Cahel) – Grečmal, Mikulenka (60. Huňa), Šíp – Kašpárek (60. Judas). Trenér: Tomáš Janotka.
OPAVA: Hafera – Celta, Pejša, Vincour, Wehowský – Omale, Chládek (80. Pawlik) – Ščudla (55. Badošek), Haitl (68. Ligač), Jaroszek (80. Sochor) – Velička. Trenér: Miloslav Brožek.