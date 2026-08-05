Etická komise rozdala tvrdé tresty: Dokonce i 30 měsíců! Pokazil si Šigut kariéru?
Momentálně se mohl připravovat se Slavií na zápasy v domácí soutěži a podzimní boje v Lize mistrů, jenže minulost jej dohnala. Fotbalista Samuel Šigut dostal od Etické komise FAČR šestnáctiměsíční distanc a peněžitou pokutu ve výši 80 000 Kč kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze. Trestu neunikli ani olomoucký Jakub Elbel a ostravský David Látal, kteří pykají za neoznámení disciplinárního přečinu.
Byl jedním z hlavních aktérů korupčního skandálu, který v průběhu března zahýbal celým českým fotbalem. Karvinský záložník Samuel Šigut se policii později přiznal, že na zápasy sázel, nejméně dva z nich ovlivnil a navíc přijal úplatek.
„Částka v rozmezí mezi 20 a 30 000 korun, přesně si již nepamatuji. Kdo mi tyto finanční prostředky v hotovosti předal, už si nejsem stoprocentně jistý, ale domnívám se, že to byl pan Černaj,“ sdělil v květnu policii.
K tomu mu měl karvinský primátor Jan Wolf nabídnout před více než dvěma lety úplatek ve výši 100 000 korun za to, že ovlivní záchranářské utkání Českých Budějovic právě proti Karviné, kam později přestoupil. To ale třiadvacetiletý fotbalista odmítl. Navíc u něj panovalo podezření z možného ovlivňování zápasů v době, kdy mezi lety 2021 až 2024 působil v Opavě.
Kariéru měl nastartovanou dobře. Po povedeném podzimu se mu ozvala Slavia, kam měl po sezoně společně s Emmanuelem Ayaosim přestoupit. Po vypuknutí kauzy ale z Šigutova transferu pochopitelně sešlo. Fotbalista se okamžitě od karvinského týmu odpojil a poté trénoval individuálně.
Stop na 16 měsíců a pokuta 80 tisíc
Na úterním zasedání Etické komise padl trest, který může být pro Šigutovu fotbalovou kariéru likvidační. „Etická komise FAČR rozhodla ve věci EK 19/26 vedené s panem Samuelem Šigutem tak, že za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu jmenovanému uložila disciplinární trest zákazu účasti na všech aktivitách spojených s FAČR v délce 16 měsíců společně s peněžitou pokutou ve výši 80 000 Kč,“ stálo v komuniké.
Za účast v sázkařské a korupční kauze byli potrestáni i olomoucký Jakub Elbel a ostravský David Látal. První jmenovaný obdržel tříměsíční distanc a navrch pokutu ve výši 30 tisíc korun. Útočník Baníku naopak zaplatí 20 000 Kč a k tomu absolvuje trest zákazu činnosti v délce dvou měsíců. Oba pykají za to, že jeden přečin neoznámili.
Látal však od října minulého roku pauzíruje kvůli vážnému poškození kolenního kloubu. „Teď je v rekonvalescenci po zranění, ještě má tak měsíc, možná dva, než bude plně fit,“ odpověděl před pár týdny na dotaz iSportu šéf sportovního úseku FCB Luděk Mikloško.
„Potom uvidíme, v jakém bude stavu, jak se do toho bude dostávat herně a jak dlouho mu to bude trvat. Máme tady B-tým, kde by se mohl rozehrát, takže uvidíme,“ dodal Mikloško s tím, že dokud nedostal Látal trest, vyšetřování klub neřešil. To se teď ale možná změní.
Etická komise dále potrestala brankáře Františka Chmiela (trest na 30 měsíců a pokuta 120 tisíc korun), obránce Patrika Wehowského (30 měsíců a 80 tisíc korun) a devatenáctiletého gólmana Tima Kramáře (2 roky a 60 000 Kč)
Nad rámec korupční a sázkařské kauzy rozhodla Etická komise o pokutě 200 tisíc korun pro fotbalového funkcionáře a bývalého hokejového rozhodčího Petra Lacinu. Ten měl jinému fotbalovému funkcionáři Romanu Rogozovi nabídnout úplatek za to, aby se sudí Petr Hocek dostal na listinu rozhodčích.