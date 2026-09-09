Šokující nominace na Zlatý míč. Chybí Ronaldo či hvězda Barcelony, divil se i Deco
Nominace na Zlatý míč vyvolala vlnu nevole, v třicetičlenném výběru chybí hvězdný Raphinha, Cristiano Ronaldo i trojnásobná vítězka Aitana Bonmatíová.
Na chybějící opory Barcelony včetně Raphiny či Pedriho reagoval sportovní ředitel Deco komentářem se sedmi smajlíky na sociálních sítích.
Slavnostní galavečer se uskuteční v Londýně, kde se 26. října rozhodne o nových držitelích nejprestižnějších fotbalových ocenění.
Nominace na Zlatý míč pravidelně vyvolává emoce. Ty teď přišly hlavně od fanoušků Barcelony, kteří ve třicetičlenném výběru postrádají několik svých zvučných es. Zaskočila především absence Brazilce Raphinhy, do níž si rýpl i sportovní ředitel Katalánců Deco. Na instagramový příspěvek známého novináře Fabrizia Romana reagoval sedmi smějícími se smajlíky.
Raphinha však není jediné jméno, které příznivcům úřadujících španělských šampionů v nominaci chybí. Nedostalo se ani na záložníky Pedriho a Daniho Olma. V pětičlenné nominaci na nejlepšího trenéra mužských týmů chybí i barcelonský lodivod Hansi Flick.
Do seznamu vyvolených se naopak dostali Mikel Arteta z Arsenalu, Unai Emery z Aston Villy a Vincent Kompany z Bayernu Mnichov. Pochopitelně nechybí ani Luis Enrique, jenž Paris Saint-Germain dovedl k obhajobě titulu v Lize mistrů. Favoritem bude také kouč úřadujících mistrů světa ze Španělska Luis de la Fuente.
Do třicítky uchazečů o nejprestižnější individuální trofej na světě se nedostali třeba Désiré Doué, Julián Álvarez, Bradley Barcola, Enzo Fernández či pětinásobný vítěz ankety Cristiano Ronaldo.
A kdo soupeří o cenu pro nejlepšího brankáře? Juan García, Jásin Bunú, Thibaut Courtois, Emiliano Martínez, Gregor Kobel, Édouard Mendy, David Raya, Unai Simón, Matvěj Safonov a kapverdská senzace uplynulého mistrovství světa Vozinha.
K daleko většímu překvapení pak došlo v ženské kategorii, kde se nedostalo na Španělku Aitanu Bonmatíovou, která získala Zlatý míč v každém z posledních tří ročníků. Slavnostní ceremoniál se tentokrát uskuteční v Londýně, na programu je 26. října.
Nominace na Zlatý míč
Jude Bellingham, Marc Cucurella, Pau Cubarsí, Ousmane Dembélé, Bruno Fernandes, Luis Díaz, Erling Haaland, Gabriel Magalhães, Ašraf Hakimí, Harry Kane, Chviča Kvaracchelija, Lamine Yamal, Sadio Mané, Marquinhos, Kylian Mbappé, Lautaro Martínez, Michael Olise, Willian Pacho, João Neves, Julián Quiñones, Rodri, Nuno Mendes, Vinícius Júnior, Declan Rice, Lionel Messi, Fabián Ruiz, Ferran Torres, Dayot Upamecano, William Saliba, Vitinha.