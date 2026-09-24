Xhaka jako krajan Fischer. Bál se vakcíny, teď přijde trest. V čem byl Djokovič jiný?
Švýcarský fotbalový záložník Granit Xhaka se přiznal k nákupu falešného očkovacího certifikátu proti covidu z roku 2022.
Někdejší záložník Arsenalu se k podvodu přiznal až po zjištění médií, že figuruje mezi klienty lékaře, který je podezřelý z vydávání falešných certifikátů.
Zkušený fotbalista přijde o čtyři reprezentační zápasy v Lize národů a hrozí mu i peněžitý trest. Xhaka není jediným sportovcem, který je s kauzou očkování spojovaný.
Kapitán švýcarské reprezentace Granit Xhaka musí, přinejmenším dočasně, sundat pásku. Před zápasy Ligy národů opustil reprezentační tým, protože se ukázalo, že si v roce 2022 opatřil falešný certifikát o očkování proti covidu. Ve Švýcarsku mají na tohle u sportovních osobností pech.
Byl covid, ta šílená doba, a zdaleka ne každý se chtěl nechat očkovat narychlo zhotovenou vakcínou. Asi nejslavnějším zástupcem této skupiny se stal tenista Novak Djokovič, jenž zásah do svého těla principiálně odmítal a tím přišel o Australian Open v roce 2022.
Někteří jiní se vydali jinou cestou. Očkování nepřipustili, navenek však hráli opačnou hru. Jako trenér švýcarské – zase – hokejové reprezentace Patrick Fischer. Ten si falešný certifikát opatřil na podzim roku 2021, aby se příští rok mohl zúčastnit zimní olympiády v Pekingu. Prasklo to letos v dubnu, kouč odstoupil a přišel o domácí mistrovství světa.
Podobný příběh ve stejné zemi prožívají nyní, o necelý půlrok později. V hlavní roli se objevila ještě větší hvězda. Granit Xhaka, se 152 starty rekordman fotbalového národního týmu, ikona, někdejší záložník Arsenalu. Právě do doby angažmá u Kanonýrů spadá jeho podvod.
Dvojitý covid
Xhaka prodělal covid dvakrát. Nejprve v září 2021 během reprezentačního srazu. Švýcarský fotbalový svaz poté vydal zprávu, že se jeho hvězda nenechala a nenechá očkovat. „Granit Xhaka odmítl očkování. Necháváme to na každém hráči. Je to jeho právo, stejně jako je to právo každého občana Švýcarska,“ stálo v oznámení.
Když Xhaka dostal covid v září 2022 podruhé, znovu v období zápasů národního týmu, musel sice opět vynechat reprezentační utkání, ovšem už měl v kapse certifikát o očkování.
Nyní se ukázalo, že zakoupený a falešný.
Jak se na podvod přišlo? Určitě ne tak, že by se Xhaka sám od sebe přiznal. Události se podle dostupných zdrojů seřadily následovně. Státní zastupitelství v Lucernu vyšetřovalo nějaký čas lékaře podezřelého z plošného falšování certifikátů proti covidu. Média se dopídila, že mezi podezřelými klienty se nachází právě také Granit Xhaka, a svá zjištění zveřejnila. To se stalo v minulém týdnu.
Nakonec se přiznal
V pondělí 21. září napsal Xhaka na svém Instagramu prohlášení, v němž se přiznal. „V posledních dnech se hodně psalo o záležitosti z mé minulosti. Rád bych se k tomu vyjádřil osobně. Pokud jde o očkování proti covidu-19, byl jsem tehdy osobně velmi nejistý a měl jsem vážné obavy. Cítil jsem hlubokou nedůvěru k vakcíně a byl jsem plný strachu a nejistoty. V tomto turbulentním emocionálním stavu jsem si opatřil očkovací certifikát, místo abych své nejasnosti vyřešil řádnou cestou. Dnes jasně vidím, že to nebyl správný postup. Byla to chyba. Je mi to líto. Přijímám za toto rozhodnutí odpovědnost, chci věc objasnit a plně spolupracuji s příslušnými úřady,“ napsal.
To, že s odstupem času panují ohledně věrohodnosti a tehdy deklarované účinnosti vakcíny pochybnosti (rychlost jejího vývoje, neschopnost plně zastavit přenos viru, nežádoucí účinky, absence dat o nežádoucích účincích), Xhaku neomlouvá. Stále měl možnost jít principiálně čistou Djokovičovou cestou. Jenže to v té době s sebou neslo zásadní komplikaci. Ostatně Mikel Arteta, trenér Arsenalu, veřejně přiznal, že stav proočkovanosti hraje roli při výběru hráčů, protože neočkovaní jedinci představují pro tým provozní potíže.
Jaký hrozí trest?
Na podfuk se přišlo, jenže tím to pochopitelně pro Xhaku nekončí. Že přijde o čtyři zápasy Ligy národů proti Severní Makedonii, Skotsku, Slovinsku a znovu Severní Makedonii, je jen jeden problém, možná i menší.
„Granit Xhaka za námi přišel, informoval nás o situaci a sdělil nám, že věc veřejně přizná a přijme odpovědnost. Oceňujeme, že Granit udělal tento krok a čelí následkům. Naší prioritou je nyní situaci uklidnit,“ sdělil Peter Knäbel, šéf švýcarského fotbalu.
Xhaka se ale může bát, že přijde trest v trestněprávní rovině. Mluvčí lucernského státního zastupitelství Simon Kopp potvrdil, že vůči hráči probíhá vyšetřování v souvislosti s nelegálně získaným certifikátem.
Informace v médiích, že hrozí až pětiletý trest odnětí svobody, jsou silně nadsazené a podle právníků v podstatě vyloučené. Očekává se peněžitý trest. I ten by však už znamenal zápis v rejstříku trestů a s tím spojené další možné komplikace.