Liverpoolský hrdina Dudek o Barošovi i golfové vášni. Co mu řekl před penaltami Carragher?
Na triumfu v Lize mistrů s Liverpoolem měl v roce 2005 klíčový podíl. Památný penaltový rozstřel s AC Milán si doslova podmanil. Tři střelce italského velkoklubu tehdy dokonale rozhodil, a proto mohl slavit spolu s Milanem Barošem a Vladimírem Šmicerem největší kariérní úspěch. Legendární brankář Jerzy Dudek se zúčastnil i Barošova posledního zápasu, do kterého nastoupil za tým Baníku a světa. „Za Milanem jsem sem musel přijet,“ hlásil třiapadesátiletý Polák.
Jak vzpomínáte na Milana Baroše ze společného angažmá v Liverpoolu?
„Moc dobře, vždyť jsme spolu vyhráli Ligu mistrů. Po celou sezonu 2004/05 byl pro Liverpool velmi důležitým hráčem. Díky tomu jsme sem všichni přijeli, a jsem moc rád, že jsem ho mohl poznat. Pamatuju si, jak v roce 2002 přišel do Liverpoolu jako talent, tehdy vypadal hrozně moc dobře. Plány mu pak trochu překazila zranění, ale i tak měl talent obrovský. Proto to na rozlučce vypadalo tak, jak vypadalo. Všude má obrovský respekt.“
Jaký je mimo fotbal?
„Vždycky byl slušný hráč a hodný kluk. Pamatuju si, jak za mnou přijel v roce 2005 do Knurówa, což je nedaleko Ostravy. Moc jsme si to užili, oslavovali jsme Ligu mistrů i moje narozeniny. Tehdy jsem Milana poznal i mimo hřiště. K celé jeho kariéře mu gratuluju, byla výjimečná. Myslím si, že v Česku jsou na něj všichni pyšní.“
Křemílka a Vochomůrku, Ajeťáky...
Ostatně právě do Česka to máte kousek, jak moc to tady znáte?
„Moc dobře! Doma jsem měl Českou televizi, první i druhý program. Křemílka a Vochomůrku, Ajeťáky... (usmívá se) To byly takové naše časy, ne? Všechno si dobře pamatuju.“
Ve zmíněném roce 2005 jste ve finále Ligy mistrů zazářil při penaltovém rozstřelu, střelce jste dokonale rozhodil. Jak na to vzpomínáte?
„Byla to divočina, ale všechno se děje z nějakého důvodu. Takové finále už asi nikdy nebude. My jsme ukázali liverpoolský charakter, což se vlastně povedlo už i doma s Olympiakosem, kdy jsme museli dát tři góly. Takový obrat ve finále se příliš často nestává.“
A co ty penalty?
„Vždycky to je loterie. Musím říct, že jsem byl trochu inspirovaný i Brucem Grobbelaarem. Jamie Carragher za mnou před penaltami přišel a říkal, že na soupeře musím vytvořit ještě větší tlak. Že bych měl udělat něco takového, co udělal Bruce Grobbelaar v roce 84. Jsem fotbalový fanoušek, takže si to pamatuju. Mezi tím být nulou nebo hrdinou je hrozně tenká hranice. Podařila se už první penalta, kdy Serginho přestřelil. V tu chvíli jsem si řekl, že to asi funguje a hráči mají respekt. Pak už to jelo dál. Jak jsem říkal, penalty jsou loterie a štěstí tehdy stálo na naší straně.“
Kolik Poláků vůbec Ligu mistrů vyhrálo?
„Předtím to byl Józek Młynarczyk, brankář Porta. Pak Zbigniew Boniek s Juventusem a naposledy Robert Lewandowski s Bayernem Mnichov. Moc nás není.“
Začal jsem hrát golf docela vážně
Pohybujete se ještě ve fotbale?
„Jenom občas komentuju pro televizi a rádio, ale jinak se hlavně bavím. Jsem kapitánem polské seniorské golfové reprezentace. Začal jsem hrát golf docela vážně a teď mě čeká i mistrovství Evropy. Pro seniory je to dobrý sport.“ (směje se)
Mimochodem, žijete v Krakově?
„Ano. Moje máma v Knurówě, kousek od Rybnika, takže z Ostravy to mám vlastně 45 minut. Ostatně na Milanovu rozlučku jsem jel necelé dvě hodiny, takže blízko mám všechno.“
Budete v Ostravě zůstávat i po zápase?
„Musím utíkat, protože mám rodinnou oslavu. Slavíme padesátiny manželky mého kamaráda Tomasze Rzasy. Taky bývalý reprezentant, hrál ve Feyenoordu nebo Partizanu Bělehrad.“