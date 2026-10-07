Odchovanec Slavie na prestižním žebříčku Guardianu, nechybí ani „český“ Izraelec z Barcelony
Nejde o žádný oficiální žebříček velké fotbalové instituce, přesto je seznam „Next Generation“, který každý rok vydává britský web Guardian každoročně velmi sledovanou a prestižní záležitostí. Skautský výběr má i letos jednoho českého (a jednoho skoročeského) zástupce, mezi elitu se dostal Matouš Srb z Bayernu Mnichov. Jak ale potvrzuje historie žebříčku, nejde o záruku, že hráče musí čekat hvězdná kariéra.
Guardian spolupracuje s rozsáhlou sítí novinářů a skautů, kteří každý rok dají seznam pečlivě dohromady, není to výstřel do tmy. I proto se žebříček fungující od roku 2014 těší takové prestiži, byť samozřejmě není stoprocentní. I vzhledem k tomu, že cílí na talenty na samém startu kariéry – šestnáctileté a sedmnáctileté kluky.
Tvůrci se po pěti letech k vybraným hráčům vrací a vyhodnocují, jak svůj talent v kariéře využili. U poslední kontroly seznamu z roku 2021 (hodnotící ročníky 2004) jim vyšlo, že 24 z 60 vybraných se dostalo do seniorské reprezentace. To není špatná úspěšnost…
Srb v létě odešel do Bayernu Mnichov
Letošní seznam je soustředěný na hráče ročníku 2009, tudíž je pro většinu fanoušků plný (zatím) neznámých jmen. Jedno by jim ale už teď mělo něco říkat - Matouš Srb. Ofenzivní záložník odchovaný Slavií rozvířil v létě mediální vody, když se za nemalou částku (kolem 25 milionů korun) přesunul z Edenu na adresu z kategorie nejprestižnějších – do Bayernu Mnichov.
„Na Euru do 17 let zaujal, skóroval proti Itálii, asistoval proti Belgii a ukázal velké technické dovednosti. Všimlo si ho mnoho skautů,“ popisuje v Srbově medailonku redaktor Michael Yokhin. Ačkoliv je Srbův klasický post desítka, v rezervě mnichovského giganta nastupuje na levém křídle. Trénuje ho velké fotbalové jméno – bývalý stoper Dante, vítěz Ligy mistrů a třináctinásobný brazilský reprezentant. „V UEFA Youth League vstřelil Srb krásný gól proti Bodö/Glimt. Je rychlý, vynalézavý, dobře čte hru a rád dělá odvážná rozhodnutí,“ popisuje Guardian.
Přetahovaná o Gorena už začala
Srb není jedinou českou stopou na seznamu. Zmíněn je i izraelský záložník Orian Goren, který by klidně v budoucnu díky české matce mohl hrát v dresu tuzemského národního týmu. „Přetahovaná mezi oběma zeměmi už začala,“ popisuje v jeho medailonku Yokhin. Češi jsou ale v nevýhodné pozici, Goren reprezentoval od mládeže svou rodnou zemi, start má i za výběr do 21 let.
Navíc nejde jen tak o nějakého hráče, Guardian upozorňuje, že 17letý mladík je ve svém ročníku největším klenotem elitní barcelonské akademie La Masia a kouč áčka Hansi Flick se do něj už teď „zamiloval“.
V žebříčku se dříve objevili Hložek či Karabec
Ani u něj, ani u Srba však není postavení na prestižním žebříčku zárukou budoucího úspěchu. Stačí letmý pohled do historie na to, kteří čeští hráči se na listu objevili. Někdy je to trefa, někdy vůbec. Mezi nejzajímavější talenty světa ročníku 2002 zařadil web například Adama Hložka, z ročníku 2003 Adama Karabce. Byť se mezi největší fotbalové hvězdy nezařadili, do reprezentace i k velkým evropským angažmá se dostali.
Naopak Dominik Smékal (ročník 1998, tehdy v mládeži Interu Milán) strávil většinu své kariéry v MSFL. Filip Firbacher (ročník 2001, tehdy v mládeži Hradce) zase po stopce v úplatkářské aféře resuscituje svou kariéru v Písku. Ani Christian Frýdek (ročník 1999, tehdy v mládeži Sparty) díru do světa neudělal a po ligových angažmá v Liberci a Baníku odešel do indonéské Garudayaksy. Mimochodem, na seznamu v minulosti figurovali i zahraniční hráči, kteří se v české lize objevili – Kaan Kairinen, Prince Adu či Divine Teah.
I na jejich příkladu je vidět, že žebříček nepredikuje budoucnost, pouze konstatuje současný talent. I pro český fotbal je třeba doufat, že ho Matouš Srb v Bayernu využije a půjde spíše cestou Hložka než Firbachera.