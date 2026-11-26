Španělsko může přijít o finále MS. Maroko vytáhlo obří trumf, Real a Barcelona se hádají
- Španělsko dlouho považovalo pořádání finále mistrovství světa 2030 za samozřejmost. Nyní se však obává, že mu prestižní zápas vyfoukne Maroko, které staví jeden z největších stadionů světa.
- O rozhodující utkání soupeří Santiago Bernabéu v Madridu, Camp Nou v Barceloně a nový marocký stadion Hasana II. Španělskou kandidaturu komplikuje také rivalita Realu s Barcelonou.
- Spor už zasáhl i politiku. Jeden ze španělských politiků dokonce pohrozil odstoupením země od pořadatelství, pokud finále připadne Maroku. FIFA zatím nerozhodla.
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Měla to být formalita, nyní se však ve Španělsku obávají velké porážky. Přestože země společně s Portugalskem a Marokem získala pořadatelství fotbalového mistrovství světa 2030, o dějišti finálového zápasu stále není rozhodnuto. Severní Afrika má přitom silný trumf v podobě obřího stadionu pro 115 tisíc diváků. Zatímco Maročané postupují jednotně, španělské snahy oslabuje soupeření Realu Madrid a Barcelony. Podle agentury Reuters navíc do zákulisního boje výrazně promlouvá politika.
Real proti Barceloně. Španělé se nedokážou sjednotit
Španělská fotbalová federace (RFEF) původně předpokládala, že finále získá automaticky. Země má zkušenosti s pořádáním velkých akcí a v roce 1982 už světový šampionát hostila.
Jenže do hry výrazně vstoupilo Maroko.
„Španělsko má strach, že o finále přijde, přestože bylo přesvědčené, že ho dostane,“ uvedl pro Reuters Ricardo Trade, bývalý šéf organizačního výboru MS 2014 v Brazílii.
Problémem je také vnitřní rivalita. Prezident Barcelony Joan Laporta v září veřejně prosazoval pořádání finále na zrekonstruovaném Camp Nou. Argumentoval mimo jiné tím, že Santiago Bernabéu už rozhodující zápas hostilo v roce 1982.
Podle zdrojů Reuters tím rozčílil některé představitele španělského svazu, kteří se obávají, že soupeření obou velkoklubů oslabuje společnou kandidaturu.
Generální sekretář RFEF Álvaro de Miguel však rozkol odmítá. Naopak tvrdí, že dvě kvalitní varianty dávají Španělsku větší šanci na úspěch.
Maroko staví obří stadion. Pojme 115 tisíc diváků
Zatímco ve Španělsku pokračují spory, Maroko investuje do projektu, který nemá ve fotbalovém světě mnoho srovnatelných konkurentů.
Nedaleko Casablanky vyrůstá stadion Hasana II. za přibližně miliardu dolarů. S kapacitou 115 tisíc míst by se měl stát největším fotbalovým stadionem světa.
Pro srovnání: zrekonstruované Camp Nou má pojmout 105 tisíc diváků, zatímco Santiago Bernabéu přibližně 84 tisíc.
Marocký svaz počítá s dokončením stadionu začátkem roku 2028. Země navíc plánuje mezi lety 2024 a 2030 investovat přibližně 19 miliard dolarů do letišť, železnic, hotelů a další infrastruktury.
Slabinou Casablanky však zůstává ubytovací kapacita. V technickém hodnocení FIFA získala nabídka ubytování pro veřejnost pouze 3,1 bodu z pěti, zatímco španělské varianty dosáhly na maximum.
Politická válka. Do hry vstupuje i Infantino
Spor už dávno přesáhl hranice sportu.
Španělský politik Alberto Núñez Feijóo prohlásil, že by v případě svého nástupu do čela vlády prosazoval odstoupení země od pořadatelství, pokud by FIFA přidělila finále Maroku.
Předseda španělské federace Rafael Louzán ale takový scénář odmítá. Trvá na tom, že finále ve Španělsku je nepřekročitelnou podmínkou, zároveň však nepočítá s odchodem z pořadatelského projektu.
Další otázky vyvolává postoj prezidenta FIFA Gianniho Infantina.
Šéf La Ligy Javier Tebas se domnívá, že Infantino může upřednostnit Maroko kvůli podpoře tamního fotbalového svazu při své snaze o znovuzvolení. Jde však o Tebasovo hodnocení, nikoliv prokázanou dohodu.
Infantino navíc čelí kritice UEFA kvůli předchozím plánům na převod části komerčních práv k mistrovství světa soukromým investorům.
FIFA zatím mlčí. Kdy padne rozhodnutí?
Světová fotbalová federace zdůrazňuje, že konečné dějiště finále dosud nevybrala.
Během listopadu a prosince její inspektoři navštěvují kandidátské stadiony a hodnotí nejen jejich kapacitu, ale také dopravní dostupnost, bezpečnost a ubytování.
Maroko věří, že historicky první finále světového šampionátu na severu Afriky by představovalo významný moment pro celý kontinent.
Španělé naopak argumentují tradicí, sportovními úspěchy a zkušenostmi s pořádáním velkých fotbalových událostí.
Jisté je zatím pouze to, že finále se odehraje 21. července 2030. Zda to bude v Madridu, Barceloně, nebo u Casablanky, rozhodne až FIFA.