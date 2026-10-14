Trenérův právník o Ronaldovi: Posedlost. Nechá nás zapomenout na to dobré
Právník trenéra Jorgeho Jesuse ukončil své pravidelné sloupky v deníku Record kvůli střetu zájmů s Cristianem Ronaldem.
Advokát v závěrečném textu zkritizoval Ronaldovo chování a napsal, že svou obsesí statistikami ničí vzpomínky na všechno dobré.
Portugalská federace zahájila s Ronaldem disciplinární řízení a v sázce zůstává jeho další působení v národním týmu.
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Je to další sloup(ek) postavený mezi Cristiana Ronalda a trenéra portugalské reprezentace Jorgeho Jesuse. Tentokrát doslova. Koučův právník ukončil kvůli střetu zájmů své pravidelné příspěvky v deníku Record, protože jeho největším akcionářem je právě CR7. V posledním textu svůj odchod vysvětlil a směrem k superhvězdě se vůbec nedržel zpátky.
Luis Miguel Henrique je známý portugalský advokát a do deníku Record psal přinejmenším od roku 2021 pravidelné sloupky s padnoucím názvem Advogado do Diabo. Ďáblův advokát. Ne, že by tím ďáblem měl být zrovna trenér Jorge Jesus, i když Ronaldo si to možná myslí, ovšem právě kouče portugalské reprezentace Henrique rovněž zastupuje.
Lidé mu říkají, co chce slyšet
Což teď doručilo potíž. Na jedné straně klient Jesus, na druhé Ronaldo, třicetiprocentní a největší akcionář listu, do něhož Henrique přispívá. Ti dva jsou nyní vzájemně ve sporu poté, co trenér nedal hvězdě v posledních zápasech národního týmu takové vytížení, jaké by si představovala. Roztržka přerostla v odchod uražené legendy z reprezentačního srazu.
Tyto okolnosti právník viděl jako nepřekonatelnou zábranu k další publikaci. Zdůraznil, že jeho rozhodnutí je dobrovolné, svobodné, bez vnějšího tlaku. Vyjádřil se květnatě, nicméně srozumitelně.
Ve svém posledním, rozlučkovém textu s příznačným jordanovským názvem My last dance napsal toto. „Bez finanční nezávislosti neexistuje nezávislost intelektuální. Ti, kdo vyjadřují názory na moc, nemohou podléhat té samé moci, kterou kritizují. Svoboda uplatňovaná pouze tehdy, když nic nestojí, je pouhou pohodlnou volbou, a já jsem nikdy nepsal z pohodlnosti nebo kvůli snadnému zisku.“
V překladu a převedeno do jmen: Nemůžu tady pálit do Ronalda, když mu to tu patří.
A že na odchod pálil hodně zostra. Zda přesně, to už je na každém, ale skoro se tomu chce věřit… Jen posuďte:
„Cristiano Ronaldo svými činy, svým chováním a svou obsesí určitými statistikami úspěšně dokazuje to, co se nikdy nepodařilo žádnému soupeři: ničí naši schopnost pamatovat si všechno to dobré, co pro nás vykonal.“
Osud bohů a diktátorů
„Je stále více obklopen lidmi, kteří mu říkají to, co chce slyšet, a stále méně těmi, kteří mu říkají to, co slyšet potřebuje.“
„To je osud bohů a diktátorů. Nakonec zůstanou sami na vrcholu Olympu, obklopeni zrcadlovými zdmi.“
Vážně silná slova.
I bez nich by listopadová nominace Portugalska na další klání Ligy národů přitahovala s náskokem nejvyšší pozornost. Teď to platí podtrženě. Jsou tu výrazné otázky.
Bude Jorge Jesus vůbec chtít svou největší hvězdu povolat?
Bude Cristiano Ronaldo vůbec chtít pod tímto trenérem reprezentovat? Ve svém prohlášení se vyjádřil, že si nadále přeje hrát za Portugalsko, ovšem nové události mohou jeho názor změnit.
Jak zasáhne portugalská federace? Ta už zahájila disciplinární řízení a Ronaldovi hrozí trest.
A nad tím vším se možná nejvíc vznáší jiná otázka, na kterou ze svého pohledu napřímo odpověděl právník Henrique: Jaký po sobě zanechá Cristiano Ronaldo odkaz?