Bývalý brankář Islandu (†37) podlehl rakovině. Byl na úspěšném EURO 2016
V 37 letech zemřel bývalý brankář islandské fotbalové reprezentace Ingvar Jónsson. Byl členem týmu, který v roce 2016 vybojoval historický postup do čtvrtfinále mistrovství Evropy po osmifinálovém vítězství nad Anglií. Na šampionátu však nechytal. Jónsson podlehl rakovině. O jeho úmrtí informoval klub Vikingur Reykjavík, s nímž získal v roce 2021 a loni islandský titul.
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Zhoubný nádor diagnostikovali lékaři Jónssonovi letos v květnu. Krátce předtím odchytal svůj poslední zápas za Vikingur, kde působil od roku 2020. Předtím nastupoval za dánský Viborg či norský Sandefjord.
V islandské reprezentaci absolvoval v letech 2014 až 2019 osm zápasů. Do soutěžního utkání národního mužstva nikdy nezasáhl.