Evropská katastrofa a monumentální ostuda. Portugalský tisk se pustil do Benfiky
Portugalský tisk popsal čtvrteční debakl fotbalistů Benfiky Lisabon v Plzni jako evropskou katastrofu. Dosavadní lídr tabulky Evropské ligy podlehl Viktorii 0:4, poprvé v základní fázi soutěže ztratil body a prohrál po sérii devíti soutěžních vítězství. Monumentální ostuda v plzeňském mrazáku, poukázala média na mrazivé počasí a také riskantní přístup k nasazení základní sestavy.
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Benfica utrpěla nejtěžší debakl od porážky 0:5 s FC Porto předloni v březnu. „Monumentální ostuda v plzeňském mrazáku,“ napsal portugalský sportovní deník A Bola (Míč).
Web listu barvitě zachytil také páteční odjezd poraženého týmu z Plzně. „Zklamaná a bez fanoušků: Benfica se vrací domů po evropské katastrofě. Jen pár hodin po evropské hanbě v České republice, kde utrpěla těžkou porážku 0:4 s Viktorií, opustila delegace Benfiky vedená prezidentem klubu Ruiem Costou a trenérem Marcem Silvou svůj hotel velmi brzy za chladného a zasněženého rána. Sklíčenost hráčů byla jasně patrná, když opouštěli hotel bez přítomnosti fanoušků,“ napsal lisabonský deník.
Co se Benfice stalo, bylo naprosto trapné
A Bola zkritizoval přístup kouče i týmu. „Benfica utrpěla jednu z nejpotupnějších porážek v evropské historii v plném proudu dětských chyb. Marco Silva šetřil nohy hráčů základní sestavy, ale náhradníci nastoupili do zápasu v pantoflích, takže pak bylo utkání těžké,“ vyčetl list trenérovi.
„Bohémský život vybuchl s orlím plápoláním za zvuku (Ka)bonga,“ napsal Observador s poukazem na dravce ve znaku lisabonského giganta a autora dvou gólů Christopha Kabonga. „Jeden z nejhorších evropských večerů v historii. A nejde jen o výsledek, který mohl být daleko, daleko horší. Všechno, co se Benfice stalo, bylo naprosto trapné. Ponižující. Všechno začalo už základní sestavou. Trenér Marco Silva sám moc dobře ví, že tohle byl z jeho strany průšvih,“ dodal server Observador.
Média oceňují Viktorii, že dokázala velkého favorita zaskočit. „Plzeň roztříštila Benficu. Marco Silva byl pragmatický a rozhodl se podle svého. Nepotřeboval nasadit nejlepší tým, aby se v České republice utkal s Viktorií, protože předchozí výsledky mu to umožňovaly. Bylo to vypočítané riziko, které se obrátilo proti němu,“ uvedl deník Público. „Benfica šla do zápasu s přesvědčením, že její zavedené postavení v soutěži bude stačit k zastrašení Viktorie, a věřila, že soupeř nikdy nepřekročí střed hřiště a nevyvine velký tlak. Čirý klam,“ poukázal list.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bournemouth
|5
|5
|0
|0
|13:3
|15
|2
Juventus
|5
|4
|1
|0
|15:5
|13
|3
Ferencváros
|5
|4
|1
|0
|11:3
|13
|4
Leverkusen
|5
|4
|0
|1
|10:1
|12
|5
Benfica
|5
|4
|0
|1
|13:7
|12
|6
Saint Gilloise
|5
|3
|2
|0
|12:4
|11
|7
Besiktas Istanbul
|5
|3
|1
|1
|13:9
|10
|8
Nijmegen
|5
|3
|1
|1
|11:10
|10
|9
Olympiacos
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|10
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|11:6
|9
|11
Anderlecht
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|12
Crystal Palace
|5
|2
|2
|1
|11:7
|8
|13
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|14
Lyon
|5
|2
|2
|1
|6:7
|8
|15
Hoffenheim
|5
|2
|1
|2
|9:7
|7
|16
Levski
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|17
Záhřeb
|5
|2
|1
|2
|5:6
|7
|18
Salcburk
|5
|2
|1
|2
|5:8
|7
|19
Plzeň
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|20
AC Milán
|5
|2
|0
|3
|8:9
|6
|21
OFI FC
|5
|2
|0
|3
|6:7
|6
|22
Rennais
|5
|1
|3
|1
|5:6
|6
|23
Torreense
|5
|2
|0
|3
|8:11
|6
|24
Marseille
|5
|2
|0
|3
|3:6
|6
|25
Celtic
|5
|2
|0
|3
|8:12
|6
|26
Omonia Nikósie
|5
|2
|0
|3
|7:11
|6
|27
Real Sociedad
|5
|1
|2
|2
|10:6
|5
|28
Celje
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|29
Sparta
|5
|1
|1
|3
|8:10
|4
|30
Jagiellonia
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|31
Sturm Graz
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|32
Celta Vigo
|5
|1
|0
|4
|5:8
|3
|33
Lillestrøm
|5
|0
|2
|3
|2:10
|2
|34
Lech Poznań
|5
|0
|2
|3
|4:14
|2
|35
Hapoel Be'er Sheva
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|36
FC Ararat-Armenia
|5
|0
|0
|5
|4:16
|0
- Osmifinále
- Play-off