Chystá se nová League of Legends hra. Tajemství neudrželi Korejci

League of Legends • League of Legends

Podle všeho se chystá další titul z universa MOBA hry League of Legends. Měl by se jmenovat Mageseeker: A League of Legends story. Kromě názvu a toho, že hra by měla vyjít na počítače a je klasifikována jako akční titul pro hráče od 12 let, o něm vlastně nic nevíme. V hlavní roli by se měl objevit šampión Silias a pravděpodobně jde o další plod iniciativy Riot Forge.

Ruined King: A League of Legends Story | Official Gameplay Trailer Video se připravuje ...

Z té už vzešlo několik velice kvalitních titulů, jako je například ve videu prezentované parádní tahové RPG Ruined King: A League of Legends Story nebo rytmická hra Hextech Mayhem: A League of Legends Story se Ziggsem v hlavní roli, kterou si můžete dokonce zdarma zahrát, pokud máte předplacený Netflix.