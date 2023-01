Známe nejstahovanější hry na PlayStation Storu za rok 2022. Jsou mezi nimi vaši favorité?

Sony zveřejnilo seznam nejstahovanějších her na svém digitálním obchodu s hrami. Výsledky přitom zřejmě nikoho příliš nepřekvapí. V Evropě se totiž na PlayStation 5 nejvíc stahoval fotbal FIFA 23 následovaný novým dílem nejpopulárnější konzolové střílečky Call of Duty: Modern Warfare 2, nejlepší loňskou PS exkluzivkou God of War Ragnarok, hrou roku 2022 Elden Ring a stálicí Grand Theft Auto 5.

Zadarmo pak nejvíc frčela party hra Fall Guys, battle royale Call of Duty: Warzone a následně jeho verze 2.0, jeho největší battle royale konkurent Fortnite, rubačka s postavičkami studia Warner Bros. MultiVersus a hrdinská týmová střílečka Overwatch 2, která se letos taktéž zařadila mezi free to play tituly.