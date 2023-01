Good Smile Company představilo novou League of Legends sošku. Bude vás stát kus ledviny

Společnost Good Smile Company představila svou nejnovější sošku na motivy hry League of Legends. Konkrétně jde o šampionku Ahri ve formátu 1:7 v jejím Star Guardian skinu. Půjde o 37 centimetrů vysokou krásku z PVC materiálu zpracovanou do nejmenších detailů. Vyjít by měla letos v prosinci, ale moc na to raději nesázejte. Podobné kousky jsou často opakovaně odkládány a celosvětová pandemie čekací lhůty nijak nezkrátila.

Star Guardian Ahri vyjde na 29 400 japonských jenů, což je v přepočtu necelých 5 000 korun. K ceně je ovšem třeba připočíst i poštovné, clo a dph. V některých českých obchodech už si tak tuhle sošku můžete předobjednat za ceny okolo 8 500 korun. Ledvinu kvůli tomu sice prodávat muset jako u jiných kousků na motivy téhle série nebudete, o levnou srandu ovšem ani tak nejde.