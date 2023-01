Chystá se nové čínské MMO Tarisland. Má nahradit World of Warcraft

Čínský videoherní gigant Tencent, který má podíl například v obřím dětském hitu Roblox, českém studiu Bohemia Interactive, nebo vlastní 40 % akcií Epic Games, se rozhodl odhalit své chystané MMO Tarisland. To bude nejen pro počítače, ale také pro mobily a pokud vám jeho první trailer něco připomíná, tak nejste sami. Hra se zcela viditelně inspiruje u MMO World of Warcraft, a to až tolik, že nebýt čínského voiceoveru na pozadí, místy by měl náhodný divák problém určit, že se jedná o jiný titul. Na internetu už se zvedla vlna reakcí a komentářů označující hru za klon.

Blizzard nicméně zřejmě proti téhle hře nebude moct příliš co podniknout. 23. ledna totiž přišel po čtrnácti letech o partnerství se společností NetEase, která pro něj na základě čínských zákonů zajišťovala provoz jeho her. Jde přitom o jednu z mála firem, které jsou v Číně něčeho takového schopné. Tencent tak zřejmě využil příležitosti.